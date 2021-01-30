Любой из нас, независимо от пола и возраста иногда сталкивается с необходимостью предпринимать важные для себя шаги. А это, прежде всего может быть связано с решением неотложных личностных проблем, которые всегда присутствующие в нашей жизни. Но предпринять шаг – это означает сделать свой собственный выбор, необходимость которого может быть продиктована:

1) Как необратимыми жизненными процессами, которые требуют активных действий и ответственных решений; 2) Созревшим пониманием – когда человек постепенно осознает, что изменения в его собственной жизни уже назрели, а потому необходимы конкретные действия.

В первом случае ситуация может оказаться очень опасной, потому что отказ от немедленных действий может нести прямую угрозу для этого человека. Например, человеку необходимо срочное лечение, а промедление с этим может нести опасность не только для его здоровья, но даже и жизни. Но, с другой стороны, все более четко, и понятно: вот есть конкретная болезнь, которую нужно лечить, а потому и принимать решение в таких обстоятельствах значительное проще.

Во втором случае кажется, что все наоборот. Да, есть какая-то такая проблема, например, у кого-то сломалось собственное авто. Но, для многих людей, особенно живущих в городе, а не за его пределами, эта проблема может быть вообще несущественной. Потому что даже экономия на топливе, в наше время – это тоже серьёзный вариант сохранения семейного бюджета.

Но, как именно, шаг за шагом, в нашей голове происходит осознание существующих неотложных задач, и путей их решения, либо преодоления:

1) Понимание в чем именно заключается наша проблема. И проблема ли это, вообще? 2) Определение конкретной цели, с постановкой основной задачи для её решения. 3) Осознания, что каждый сделанный выбор должен нести в себе конструктив. То есть иметь больше вариантов решения, чем предыдущий. 4) И главное – это так называемый "личный смысл". Какой именно резон имеет лично для меня решение конкретно этой проблемы. А может мне и с ней хорошо живётся?!

Следующим фактором, который даёт решающий толчок, или наоборот, отменяет все запланированные действия – это уровень сложности решения, которое необходимо принять.

И здесь, речь прежде всего идёт об успешности его выполнения. Но способны принимать такие решения далеко не все!

Как демонстрируют исследование западных психологов (собственных исследований мы, к сожалению, не имеем), способность предпринимать сложные и важные шаги более присуща:

- Людям независимым (ассертивним) в принятии решений собственных решений;

- И тем личностям, которые имеют высокую самооценку.

Но, наиболее интересные выводы начинаются тогда, когда мы начинаем говорить об умственных способностях решительного человека. Согласно тем же исследованиям, лучше всего собственный выбор делают люди не с более высоким уровнем интеллекта, как кажется многим, а люди с устойчивой психикой, и способностью приспосабливаться к непредсказуемости будущего, с его неожиданными поворотами и вариантами развития. Люди же с высоким интеллектом, иногда, наоборот полностью теряются в неожиданно сложившихся обстоятельствах. То есть люди с относительно невысоким интеллектом, часто оказываются гибче в стрессовых ситуациях, а потому вернее и быстрее решают многие проблемы. И вот тут важно подчеркнуть главное – на наш выбор, особенно если он связан с какой-то серьезной проблемой, очень влияет тот градус эмоций, которой сопровождает её решение. Поэтому уже в который раз, возвращаясь к решению любых вопросов, от важнейших до самых простых, подчеркиваю, что кроме ответственности за личный выбор и поступки, надо заботиться и об ответственности за собственные эмоции и способность хорошо управлять ими, особенно при решении сложных вопросов. А потому, простите за банальность, если в ваши планы внезапно вмешиваются сильные чувства, которые, как известно, способны отменять разум, принятие любого решения будет тем сложнее, чем более сильное влияние будут иметь на него ваши эмоции. Поэтому всем желаю не терять здравого смысла, и сохранять свой ум холодным, даже в теплой зимней шапке.

Благодарю за внимание!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.