Пять утра. Я не сплю. Нет, я не проснулась пораньше, я даже не ложилась. Часа в два ночи я решила пойти погулять с собакой. Это был ее (его) первый раз ). Поболтала с кассиром на заправке, разбудила ветеринара в круглосуточной клинике, купила собаке расческу и спрей от клещей, мы потусили на детской площадке под вывеской “Выгул собак запрещен” (собака еще не знает, что улица это туалет, предпочитает гадить дома и пошли домой. Поболтала со своими друзьями-полуночниками и решилась на этот пост (друзья тут не при чем, если что :)).

Почему мне не спится? Потому что у меня очередная мания.

Но давайте по порядку.

Есть такое психическое заболевание, известно многим как маниакально-депрессивный психоз. Сокращенно – МДП. Ученые и врачи долго о чем-то там совещались и решили, что это “не политкорректно” и переименовали заболевание в биполярное аффективное расстройство (БАР). Биполярочка. Я думаю многие из вас видели клип. Так вот, биполярочка это Я.

В мании (мы называем это гипоманией или гипо, ибо в мании ты обычно проводишь время в больнице) я не испытываю потребности во сне или в еде, или и в том и другом одновременно. Меня постоянно “прет”, у меня много энергии, я начинаю новые дела и проекты, пытаюсь усидеть одной ж*пой на двух или более стульях. Меня много. Меня раздражают медлительные люди. Я начинаю всем рассказывать, что им делать. Но и сама делаю многое. Пока что. А потом меня накрывает…

В депрессии (депрессию мы так и называем – депрессией) я не могу встать с кровати, энергии ноль, мысли путаются. Я живу в прострации, мне приходится писать себе инструкцию из серии: “встать, почистить зубы, одеться”. При этом меня ничего не радует и моим единственным желанием является просто лечь и умереть. Но такую роскошь я себе позволить не могу. Во-первых, это сложно и нужно что-то делать, а сил нет. Во-вторых, не хотела бы я, чтобы так со мной поступили мои дети плюс меня уже опередил мой брат. И в-третьих, я верю, что человек не может себя убить, кроме как в физическом смысле, а торчать в кама-локе (чистилище) отведенное мне Вселенной время не хочется.

В депресе я ненавижу саму себя. Особенно за манию и за то, что взвалила на себя слишком много. Т.е. в мании я что-то начинаю делать и мне это “по-кайфу”, а в депрессии приходится это тянуть. Как-то я подписалась работать в Москве начальником юридического департамента, имея при этом отдел в Киеве. Украинский юрист в России. Отвечает за руководство юр. службой огромного холдинга. В 27 лет. Зашибись! Доходило до того, что у меня кровь носом шла прямо на совещаниях. Потом меня, слава богу, уволили ). Но прикол не в этом. Прикол в том, что я-то знаю наперед, что меня накроет. Но ничего не могу с собой поделать.

Сейчас я лечусь и мне лучше. В мании я могу тратить деньги, но знаю, что потом мне будет что носить и что есть. Я завела себе зоопарк (по животному в каждом новом “припадке”), но он же меня мотивирует вставать по утрам, зарабатывать деньги, заботиться о ком-то, жить…

Сколько это у меня? Я не знаю. Наверное с института. Я как-то пыталась лечиться, но психиатр прописал мне такую дозу таблеток, что меня еле откачали. И это при том, что я, по совету родителей, выпила не 4 таблетки, а четверть одной! Достаточно одной таблэтки, как говорится ). После этого желание посещать врачей пропало у меня надолго ). До BurningMan.

Я закомитилась ехать на фестиваль еще осенью, зимой договорилась с другом, что он меня возьмет в свой лагерь, весной купила билеты на сам Берн и на самолет. А потом наступила чернота. А мне еще делать визу. И потом ехать на фестиваль с тысячей людей, жить там в пустыне, где днем жара, а ночью холодно. А я даже на корпоратив пойти не могу. Люди вызывают у меня панику. В общем я попыталась дать задних и сдать билеты на самолет. Пришел ответ, что он non-refundable. Зажала жаба ). И тут друг, с которым я заранее договорилась, что он меня запишет к психиатру, когда меня накроет, узнал о депрессии и буквально заставил меня пойти на прием. А я в мании специально выбрала для этого дела упрямого и нудного до ужаса товарища :), который бы так просто от меня не отстал. Я врачу так и сказала: мне надо срочно. Я сама буду выбираться из депрессии минимум полгода, а у меня есть 3 недели. Приехала я на БМ еще в депрессе, но потом меня торкнуло ). В общем после Берна я перестала скрывать свою е*анутость, хоть о своем заболевании открыто говорю только сейчас.

Зачем? Да потому что я уже поднаторела в этих вопросах и вижу вас, люди, насквозь. У кого панические атаки, у кого ОКР, у кого вообще “шиза косит наши ряды”. Нет здоровых людей, есть недообследованные ). Если вы замечаете у себя или у близких какие-то симптомы психического расстройства, идите к врачу. Не мучайте себя. Мне было бы гораздо легче, если бы мне сразу попался хороший специалист. Псих. расстройство - это не клеймо, не приговор. Это проблемы в эмоциональной сфере (у тех у кого БАР). Я же все-равно работаю, помогаю детям, а с недавних пор еще и животным, стараюсь поддерживать друзей. Плюс это сейчас модно ). Илон Маск, прицесса Луи из звездных войн (актриса, в смысле), Дрю Беримон, это только из ныне здравствующих – все в моей песочнице. Не говоря уже о Ван Гоге и иже с ними. Я не причисляю себя к гениям (хотя для мании это очень характерно), но считаю особенной. И я не страдаю от своего заболевания, а просто стараюсь его принять.

Если кто-то узнал в моем тексте себя – пишите. Помогу чем смогу.

Всем добра и психического здоровья )