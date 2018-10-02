МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни
Наталья Соломахина
Наталья Соломахина
Юрист-"неформат", волонтер и хозяйка мини-зоопаркаВсе статьи автора

Каминг-аут, или Психоз - не приговор

2.2т

Пять утра. Я не сплю. Нет, я не проснулась пораньше, я даже не ложилась. Часа в два ночи я решила пойти погулять с собакой. Это был ее (его) первый раз ). Поболтала с кассиром на заправке, разбудила ветеринара в круглосуточной клинике, купила собаке расческу и спрей от клещей, мы потусили на детской площадке под вывеской “Выгул собак запрещен” (собака еще не знает, что улица это туалет, предпочитает гадить дома и пошли домой. Поболтала со своими друзьями-полуночниками и решилась на этот пост (друзья тут не при чем, если что :)).

Почему мне не спится? Потому что у меня очередная мания.

Но давайте по порядку.

Есть такое психическое заболевание, известно многим как маниакально-депрессивный психоз. Сокращенно – МДП. Ученые и врачи долго о чем-то там совещались и решили, что это “не политкорректно” и переименовали заболевание в биполярное аффективное расстройство (БАР). Биполярочка. Я думаю многие из вас видели клип. Так вот, биполярочка это Я.

В мании (мы называем это гипоманией или гипо, ибо в мании ты обычно проводишь время в больнице) я не испытываю потребности во сне или в еде, или и в том и другом одновременно. Меня постоянно “прет”, у меня много энергии, я начинаю новые дела и проекты, пытаюсь усидеть одной ж*пой на двух или более стульях. Меня много. Меня раздражают медлительные люди. Я начинаю всем рассказывать, что им делать. Но и сама делаю многое. Пока что. А потом меня накрывает…

В депрессии (депрессию мы так и называем – депрессией) я не могу встать с кровати, энергии ноль, мысли путаются. Я живу в прострации, мне приходится писать себе инструкцию из серии: “встать, почистить зубы, одеться”. При этом меня ничего не радует и моим единственным желанием является просто лечь и умереть. Но такую роскошь я себе позволить не могу. Во-первых, это сложно и нужно что-то делать, а сил нет. Во-вторых, не хотела бы я, чтобы так со мной поступили мои дети плюс меня уже опередил мой брат. И в-третьих, я верю, что человек не может себя убить, кроме как в физическом смысле, а торчать в кама-локе (чистилище) отведенное мне Вселенной время не хочется.

Новости
Женщина, твое место на кухне и жить ты должна в Мухосранске!

В депресе я ненавижу саму себя. Особенно за манию и за то, что взвалила на себя слишком много. Т.е. в мании я что-то начинаю делать и мне это “по-кайфу”, а в депрессии приходится это тянуть. Как-то я подписалась работать в Москве начальником юридического департамента, имея при этом отдел в Киеве. Украинский юрист в России. Отвечает за руководство юр. службой огромного холдинга. В 27 лет. Зашибись! Доходило до того, что у меня кровь носом шла прямо на совещаниях. Потом меня, слава богу, уволили ). Но прикол не в этом. Прикол в том, что я-то знаю наперед, что меня накроет. Но ничего не могу с собой поделать.

Сейчас я лечусь и мне лучше. В мании я могу тратить деньги, но знаю, что потом мне будет что носить и что есть. Я завела себе зоопарк (по животному в каждом новом “припадке”), но он же меня мотивирует вставать по утрам, зарабатывать деньги, заботиться о ком-то, жить…

Сколько это у меня? Я не знаю. Наверное с института. Я как-то пыталась лечиться, но психиатр прописал мне такую дозу таблеток, что меня еле откачали. И это при том, что я, по совету родителей, выпила не 4 таблетки, а четверть одной! Достаточно одной таблэтки, как говорится ). После этого желание посещать врачей пропало у меня надолго ). До BurningMan.

Я закомитилась ехать на фестиваль еще осенью, зимой договорилась с другом, что он меня возьмет в свой лагерь, весной купила билеты на сам Берн и на самолет. А потом наступила чернота. А мне еще делать визу. И потом ехать на фестиваль с тысячей людей, жить там в пустыне, где днем жара, а ночью холодно. А я даже на корпоратив пойти не могу. Люди вызывают у меня панику. В общем я попыталась дать задних и сдать билеты на самолет. Пришел ответ, что он non-refundable. Зажала жаба ). И тут друг, с которым я заранее договорилась, что он меня запишет к психиатру, когда меня накроет, узнал о депрессии и буквально заставил меня пойти на прием. А я в мании специально выбрала для этого дела упрямого и нудного до ужаса товарища :), который бы так просто от меня не отстал. Я врачу так и сказала: мне надо срочно. Я сама буду выбираться из депрессии минимум полгода, а у меня есть 3 недели. Приехала я на БМ еще в депрессе, но потом меня торкнуло ). В общем после Берна я перестала скрывать свою е*анутость, хоть о своем заболевании открыто говорю только сейчас.

Зачем? Да потому что я уже поднаторела в этих вопросах и вижу вас, люди, насквозь. У кого панические атаки, у кого ОКР, у кого вообще “шиза косит наши ряды”. Нет здоровых людей, есть недообследованные ). Если вы замечаете у себя или у близких какие-то симптомы психического расстройства, идите к врачу. Не мучайте себя. Мне было бы гораздо легче, если бы мне сразу попался хороший специалист. Псих. расстройство - это не клеймо, не приговор. Это проблемы в эмоциональной сфере (у тех у кого БАР). Я же все-равно работаю, помогаю детям, а с недавних пор еще и животным, стараюсь поддерживать друзей. Плюс это сейчас модно ). Илон Маск, прицесса Луи из звездных войн (актриса, в смысле), Дрю Беримон, это только из ныне здравствующих – все в моей песочнице. Не говоря уже о Ван Гоге и иже с ними. Я не причисляю себя к гениям (хотя для мании это очень характерно), но считаю особенной. И я не страдаю от своего заболевания, а просто стараюсь его принять.

Если кто-то узнал в моем тексте себя – пишите. Помогу чем смогу.

Всем добра и психического здоровья )

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья СоломахинаНаталья Соломахина
Место
Украина
Объект
Психология
Источник
Источник:trashmind.blog
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергій
Сергій
Держитесь! Честно признаться, почитав ваши предыдущие статьи, я сразу догадался, что у вас есть какое-то расстройство. Просто сейчас столько нелеченных женщин бродит, что такие истерические расстройства кажутся нормой. Но главное, чтобы это лечилось. Успехов вам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kampfer Malloy
Kampfer Malloy
А... ну дык.... это многое обьясняет. Надо было сразу так и писать с самого начал а потом уже про приключения с мужиками. Теперь хотя бы все стало на свои места.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги