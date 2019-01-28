Я выросла в семье, где папа и мама были самыми родными и дорогими друг другу людьми. Это сделало их жизнь наполненной любовью, интересом, смыслом, несмотря на все катаклизмы, в которые попадала эта семья.

Мои родители всегда были опорой друг другу и в материальном плане: в советские времена основной доход приносил папа, в 90-е – мама, и всегда они рассматривали траты совместно, исходя из интересов друг друга и общих. Но папа всегда еще и настаивал на том, что бы мама могла себе позволить, как женщина, чуть излишества, например не просто теплую куртку, а красивую дубленку.

Через многие годы они волновали друг друга и в сексуальном плане. Помните тесные хрущевские кухни? Так вот папа, протискиваясь между столом и мамой, стоящей у плиты, не упускал момента, чтобы слегка, как не невзначай, не поцеловать завиток волос на ее шее. И еще …такая интересная деталь…мой папа был очень красивым мужчиной, ну вот по внешней привлекательности среди мужчин он был в высочайших рангах (особенно в совокупности с его мужественностью), а мама была симпатичной женщиной, но не роковой красавицей. Но они не изменяли друг другу никогда.

Времена изменились. Условия воспитания, быта, общения, труда, доступности удовольствий…все теперь другое. Есть ли в нашем настоящем мире место семье, где оба супруга живут в гармонии и друг другу преданны по собственному желанию, а не по записи в актах регистрации?

Дорогая Морена, пребывая в таких размышлениях, я захотела спросить твоих читателей-мужчин, какие должны быть основные качества личности жены.

Допустим, фартануло так, что они встретили женщину – свою мечту по внешности. Вот она! Она такая, что сразу все, что, считал идеальной внешностью женщины, в ней есть. Она, к тому же, в такой степени молода, в какой бы мужчина этого желал, на 10-15-30 лет моложе или старше. Например, любишь миниатюрных шатенок с лицом-сердечком – встречаешь ее в парке на пробежке, и она готова с тобой общаться. Любишь блондинок с голубыми глазами и грудью 3 размера – пришел на пляж, а она загорает в одиночестве и улыбается в ответ на твои шутки. Цепляют высокие худышки с длинными волосами и ресницами – в твоем отделе появилась такая новая незамужняя сотрудница, замирает сердце от вульгарных брюнеток с хриплым голосом – вот она присела рядом в пивбаре и попросила закурить …..Короче встретил идеал и закружило!

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Теперь вопрос. Какими качествами личности и характера должна обладать эта девушка, что бы мужчина увидел ее в качестве жены?

Я, как тертый калач, понимаю, что не бывает все "хорошести" сразу в одном человеке. Конечно, мужчины составят список пожеланий на трех страницах и будут думать, что еще что-то забыли очень важное. Но давайте без иллюзий. Никто не бывает без недостатков и особенностей.

Мужчине уже крупно повезло, что встретил свою красотку и она его полюбила. Теперь он может выбрать три самые приоритетные черты характера и личности для его будущей жены. Что бы создать семью навсегда, жить в согласии, интересно и не напряженно, воспитать детей и прийти к благополучной старости. И давайте сразу договоримся, те характеристики, которые мужчины не выберут, будут присущи возможной жене не в крайней противоположной степени. Допустим, если не выберет опцию "без вредных привычек", то это не означает, что жена будет запойной алкашкой, с которой одни проблемы. Но это вполне может означать, что она может выпить с друзьями без мужа, его соизволения или она курит, любит праздники и компании, и он это примете. Т.е. все ее возможные недостатки надо примерить на личность мужчины. Мы, женщины, принимаем же некоторые не нравящиеся нам особенности мужчины.

Итак, предлагаю перечень достоинств будущей жены, выбирайте:

1. Она верная. Очень важное достоинство. Особенно для тех мужчин, кто любит женщин намного моложе себя. В беде и болезни не оставит. На других мужчин, более богатых и значительно сексапильнее вас, не обратит внимания, не предаст.

2. Она хозяйственная. Гарантия чистоты в вашем доме, свежей постели, выглаженной одежды и ухоженной обуви и всегда приготовленного обеда из трех блюд.

3. Она экономная. Никогда не потратит ни своих, ни ваших, ни заемных денег больше, чем требуется в соответствии с вашими понятиями о стоимости товаров и услуг, о содержании семьи и воспитании детей.

4. Она любит секс и знает в нем толк. Она отзовется на каждое ваше желание и будет получать удовольствие по настоящему, без притворства. Голова не будет болеть, секс будет разнообразным и доступным для вас в самых неожиданных местах и позах. Она будет удивлять вас снова и снова.

5. Она будет зарабатывать. Вносить материальный вклад в бюджет семьи может и наравне с вами, может больше, но в любом случае максимально возможный по ее возможностям и искреннему желанию улучшить материальное благосостояние семьи.

6. Без вредных привычек. Равнодушна к любым зависимостям.

7. Она не выносит мозг. Покладистая и легкая в общении. Любая ваша проблема не вызовет сильного негатива. Все ваши промахи и косяки будут восприняты без истерик и скандалов. Профукали деньги – "ну что ж поделать, заработаем еще", потеряли работу по глупости – "переживем, не буду покупать мясо и конфеты", нет квартиры – "ничего, нам и в этой съемной студии с тремя детьми уютно" и т.д.

8. Она мудрая, умная и проницательная. С ней не пропадешь. Остановит от любого не верного шага, знает, как и что кому сказать, поступить, вложить, ладит с вашими родителями, друзьями… Быстро осваивает все новшества, облегчающие жизнь, знает как решить любой вопрос с наименьшими затратами самостоятельно, не вешая проблемы на вас. Дети будут воспитаны достойно и не принесут огорчений в будущем. Вы будете гордиться детьми.

9. Она очень ухоженная, стильная и подтянутая. Не зависимо от доходов семьи. Всегда вызывает восторг ваш и окружающих. Обладает природным вкусом к прекрасному. Пример для расплывшихся и обабившихся жен друзей.

10. Разделяет ваши увлечения. Лучший собеседник и профессиональный ценитель того, что вам интересно и дорого. Сообщник во всех ваших делах. Преданна общему делу также как и вы. С вами идет к желаемому результату.

11. Она из полной семьи. Неизвестное и непонятное мне достоинство. Но очень часто желаемое мужчинами. Я знаю полные семьи, где муж пил и бил жену. Знаю полную семью, где мать была распутной, а муж страдал. А вот в счастливой семье моих родителей отец был детдомовцем. Прошу мужчин, выбравших это достоинство, раскрыть сакральный смысл такого желания.

Нет, дорогие мужчины, все сразу выбрать нельзя. Только три достоинства. Что современный мужчина хочет видеть в жене, т.е. в женщине, с которой хотелось бы провести всю жизнь? В комментариях попрошу мужчин обозначать статус, женат или нет. Важно соотнести теорию и практику. Сами понимаете, это не одно и то же. Сожительство можно засчитать за брак, только в том случае, если мужчина готов пойти в ЗАГС со своей сожительницей прямо сейчас. Безапелляционные заявления, как мужчин, так и женщин, насчет того, что если малейшее что-то не так, как возжелал, то "выкидываю на мороз" - не серьезны. Хочется ответственного разговора.

Женщин попрошу оценить достоинства с точки зрения возможностей современной жены. Нельзя впихнуть все перечисленное в одну личность. Что важно, а на что можно забить?

А может, институт семьи в современном обществе уже не нужен?

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