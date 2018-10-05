Все отношения заканчиваются!

Вначале закончились отношения с самым дорогим человеком с которым мы были ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ - мамой после родов. Начался новый этап отношений с мамой, но это уже опыт как бы издали, который продолжался все большим отдалением и наконец разрывом.

На смену ему приходят друзья, с которыми индивид пытается соединиться и вернуть подобие былой связи пережитой еще в утробе мамы. Грустно когда происходит крах и детско-юношеских иллюзий о вечной дружбе. Потом приходит новый инструмент единения и любви - секс. Но и он разочаровывает своей скоротечностью влюбленности и непродолжительностью ощущения глубокого единства с Другим.

И потому единственным способом быть с кем то в глубоких отношениях без страха - это признать, что все отношения закончатся! Это очень-очень грустно, но это так! Именно страх БОЛИ что и эти отношения СНОВА ЗАКОНЧАТСЯ не дает нам начать их по-настоящему. ИЛИ УЖЕ ДАЖЕ БУДУЧИ В НИХ - МЫ СДЕРЖИВАЕМСЯ, НЕ ОТДАЕМСЯ ИМ ПОЛНОСТЬЮ. И таким образом не можем наслаждаться любовью отношений, их радостью полностью на сто процентов. Мы как бы в предчувствии: "Ой, я боюсь влюбиться слишком сильно, боюсь получать много удовольствия. А вдруг и этот партнер обманет, покинет, предаст, не оправдает ожиданий"? Возможно. Скажу больше - какие бы не были отношения и каким бы идеальным ни был партнер - ваши отношения ЗАКОНЧАТСЯ все равно! Глупо было терять время!!

Мы ищем надежности там где ее нет, опоры где ее не существует, гарантий где их НИКТО не может дать. Дорогие, примите эту простую правду жизни и наслаждайтесь своим партнером прямо сейчас. И конечно не только партнером, но и родителями, другими близкими людьми! Мы здесь временно. Любите без страха и будьте любимыми в ответ.