Не могу не поделиться разговором с моим другом и коллегой. За чашечкой кофе мы затронули насущную тему. Вот вам девочки мужской взгляд...Мужское слово!

Будьте собой.

Мужчины устали от фальши и наигранности. Томный взгляд, подобранные и отфильтрованные фразы. Мужчинам не нужна фальшивая игра, они хотят честной.

Искренне цепляет настоящее, харизма, то, что не купишь за деньги.

Мой коммент: одевая маску и играя другую роль, означает не ценить себя, не любить себя, не понимать своей особенности и значимости.

Ешьте с аппетитом.

Мужчины устали от "тренда" не ем, питаюсь воздухом. Как утверждают мужчины, с удовольствием наблюдают, как женщина вкусно ест! Интересно, я не знала о таком нюансе!

Мой коммент: когда умеешь получать удовольствие от вкуса, еды, времяпровождения,значит умеешь получать удовольствие от Жизни. Как может не понравиться женщина которая живет в удовольствии от жизни!

Меньше говорите, больше слушайте.

"Женщины, которые все время говорят сами, лишают нас возможности почувствовать себя привлекательными."

Мой коммент: Никому не нравятся эгоцентричные люди-говоруны, нам женщинам тоже.

Не ходите стадом!

"Нам и так непросто решиться подойти к девушке, ведь всегда есть риск нарваться на отпор, но, когда они идут строем, страх возрастает втройне".

Женщина — это такой биологический вид, который любит коллективные виды охоты. Но мужчины правы!