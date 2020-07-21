Какие женщины не нравятся мужчинам: названы 5 типов
Женщины считают, что чаще всего мужчины влюбляются в них из-за их красоты. Однако пока прекрасная половина человечества следит за своей фигурой и ухаживает за лицом, надеясь таким образом найти вторую половинку, мужчины обращают внимание на положительные и отрицательные черты характера.
Одни вдохновляют мужчин на подвиги, а другие – на вселенскую грусть. Поэтому предлагаем ознакомиться с типами женщин, которых мужчины стараются обходить стороной, пишет otnosheniya.temaretik.com.
Тусовщица
Для тусовщицы время от одной вечеринки до другой – это невыносимая пауза в жизни, которую просто надо перетерпеть. Ей комфортно только на сцене или за барной стойкой. Такая девушка не приготовит своему парню кушать, когда в воскресенье вечером он будет вынужден остаться дома, чтобы успеть доделать важный отчет в понедельник.
Пиявка
Девушка-пиявка всю жизнь от кого-то зависела, зависит и будет зависеть: от своих родителей, друзей, любовников. Больше всего на свете она боится независимости, поэтому ищет себе такого мужа, который считает, что его женщина не должна ни за что платить.
Вилка
Девушка-вилка боится быть одинокой. Она любой ценой должна быть с кем-то. Но даже если ей удается наладить отношения, она никогда не останавливается в поисках. Она рассуждает примерно так: "Пока другого варианта нет – и этот сойдет, но я заслуживаю лучшего!"
Приманка
Ее легко заметить в толпе, ведь она будет в леопардовом платье. Бюстгальтер push-up делает девушку-приманку еще более привлекательной. Также она надевает сразу все украшения, которые у нее есть. Наивный парень может подумать, что такая девушка будет только его. Однако обычно она всегда крутит сразу несколько романов одновременно.
Психопатка
У нее 10 раз на день случаются экстремальные перепады настроения. Она думает, что знает все на свете, любит только себя, но во всех бедах винит кого угодно, кроме себя.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог назвал женские приемы, привлекающие мужчин.