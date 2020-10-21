Уверена, каждый врач с приличным стажем работы встречал в своей практике похожие случаи. Все у пациента вроде бы в норме: результаты обследования – без особенностей, анализы образцовые, наследственность неотягощенная, а человеку плохо, он болен. Особенно таких пациенток в избытке под кабинетами гинекологов. По статистике, до 40% бесплодия в парах приходится на так называемое необъяснимое бесплодие: оба супруга здоровы, а детей нет. До 50% случаев невынашивания беременности не имеют под собой каких-либо видимых причин. Кисты, миомы и раковые опухоли нередко возникают у тех, у кого априори быть не могут – у сильных, молодых, здоровых.

На самом деле у каждого заболевания есть причины, только порой находятся они на тонком, духовном уровне. Духовное – это реально действующая сила, которая управляет нашими мыслями, желаниями, волей к принятию решений и определяет все, что происходит с нами и нашим окружением. У меня есть пациентки, у которых есть все: заводы, корабли, пароходы, но нет желаний, интереса к жизни. И это опасный симптом. В человеческом организме все взаимосвязано: со временем внутренний (духовный) дискомфорт переходит на психологический, а потом и на телесный уровень – стартует болезнь. Как правило, ситуации-провокаторы заболеваний - потеря близких, разводы, предательство, нереализованные желания, проблемы в общении, отсутствие признания морального и материального. Хроническое напряжение и страхи – то, что сегодня ощущают многие в условиях эпидемии covid-19 – тоже провокаторы внутреннего дисбаланса. Параллельно есть разрушительные для здоровья эмоции: злость, зависть, агрессия, постоянное недовольство всем и вся, внутренняя неудовлетворенность, неумение прощать, любить и благодарить. Словом, когда человек изо дня в день, из года в год делает то, что ему не нравится, живет с теми, кого не любит, и проводит время в ненавистном ему месте – в итоге, появляются болезни.

Одна моя пациентка пришла ко мне в 56 лет с целым букетом разных диагнозов. Как выяснилось, всю свою жизнь она просидела в банке, годами выполняя опостылевшую рутинную работу. Она боялась ее потерять, поскольку зарабатывать как-то по-другому не умела. Характерно, что большинство ее болезней замолчало, а жизнь снова начала радовать, только после того, как она набралась храбрости и уволилась из банка. У нее был сад и талант выращивать цветы, и она с головой ушла в свое хобби, а муж, вопреки ее сомнениям, поддержал ее уход, более того, был счастлив, что она теперь чаще проводит время дома. Жизнь всегда меняется к лучшему, если мы находим в себе силы к переменам.

Заметила, часто болезни предшествуют ситуации, когда женщина надевает на себя мужскую рубашку, ведет мужской образ жизни: тянет на себе дом, работает на трех работах, руководит бизнесом, отвечает за детей. На мой взгляд, нет несчастней человека, чем женщина-руководитель, отказавшаяся от личной жизни в пользу бизнеса. Страдает ее женская сущность сначала на духовном уровне, позже – на гормональном, отсюда возникают нарушения менструального цикла, эндометриоз, бесплодие, онкологические проблемы, появляются "мужские" болезни типа инфаркта миокарда.

Основа здоровья любого из нас – гармоничная связь трех систем: гормональной, нервной и иммунной. На фоне изменений в гормональной системе будет буксовать иммунитет, дальше стартуют нервные срывы. И наоборот. Увы, современная жизнь щедра на стрессы, синдром хронической усталости сегодня диагностируют с 8 лет, снижение иммунитета и синтеза эндорфинов – гормонов радости – можно смело причислять к национальной проблеме. Что же делать, чтобы укрепить здоровье? Прежде всего, понять свою духовную сущность и предназначение, заниматься любимым делом, жить с любимыми людьми и формировать гармоничные отношения с окружающим миром. Если человек правильно мыслит: не имеет претензий к другим, гармоничен в отношениях и отдает время и силы тому, что/кого любит, его иммунитет будет крепок, на гормональной фабрике не случится сбоев, а нервная система будет работать в режиме "дзен".

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