Зависть – очень разрушительное чувство. Но при правильной реакции на него, разрушает исключительно самого завистника. Как же себя вести, если стали объектом зависти?

НЕ ПРИБЕДНЯЙТЕСЬ. Иногда, чтобы защититься от зависти, люди начинают скрывать свои блага. Прятать от чужих глаз любимого человека, реже надевать дорогие вещи, не выставлять фото с путешествий. Одна моя клиентка парковалась в двух кварталах от работы, чтобы не афишировать среди коллег наличие автомобиля.

В итоге насладиться своими успехами в полной мере не получается. Любимый чувствует себя тайным любовником, вещи мечты пылятся дома, а сам человек идет до работы пешком по сугробам и лужам.

Не подстраивайте свою жизнь ни под кого, а тем более – под недоброжелателей. Не снижайте её качество своими же руками. Установите с завистниками максимальную дистанцию. Позаботьтесь о своей безопасности. И живите полноценно. А зависть, ненависть, негодование и прочие эмоции других людей – оставьте им. В конце концов это их право и их ответственность.

НЕ ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ. Если завистник пытается выставить себя жертвой ("куда мне до такой роскоши…"), или даже прямо пристыдить вас ("детям в Африке есть нечего…") – не позволяйте ему навязать вам чувство вины!

Вина – это признак безответственности. Когда накосячили и не ответили – резонно начать себя винить. Если же четко очертить зону ответственности и честно отвечать за проступки – вина теряет актуальность.

Например, скажите себе: "голод в Африке – не моя ответственность и я не виню себя по этому поводу". Или: "мне не безразличны африканские дети, я отчисляю 10% прибыли на благотворительность и не чувствую себя виноватым". Если же вы – африканский диктатор и дети голодают именно по вашей вине, то даже тогда чувство вины лучше заменить адекватной ответственность за содеянное.

УВАЖАЙТЕ ЧУЖИЕ ЧУВСТВА. Бывает ли, что наслаждаясь своим успехом, вы совершенно забываете о чувствах других людей? Битый час расхваливаете безработному другу новую машину… Или подробно описываете день своего малыша подруге, которая прошла десяток эко… А потом возмущаетесь, что они не разделили вашу радость.

Попытайтесь понять того, кого считаете завистником. Его неудовлетворенность жизнью, его неуверенность в себе. И тогда зависть, за которой всегда стоит боль, предстанет для вас в другом свете.

РАЗБЕРИТЕСЬ В СЕБЕ. Если на каждом шагу вам встречаются завистники, если вы до глубины души возмущены этими бессовестными созданиями… Проанализируйте: почему вас это так цепляет?

Возможно, вы сами склонны завидовать, но не хотите себе в этом признаться? А может так жестко запрещаете себе это чувство, что вас передергивает от любого напоминания о нем? Проработайте тему зависти на личной консультации. И тогда в вашей жизни её станет меньше.

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