Иногда люди ассоциируют женскую красоту с дорогостоящими косметическими процедурами. Но я считаю, что красивая женщина – это здоровая женщина, которая за собой ухаживает.

Внешность каждой женщины зависит от трех основных факторов: правильного ухода, генетической наследственности и душевной гармонии.

Уход за собой

Правильный уход – это элементарная базовая забота о себе: здоровая пища, спорт, режим сна, гигиена, косметика согласно возрасту и профилактические обследования.

Я стараюсь следовать всем этим правилам: занимаюсь йогой, не злоупотребляю спиртным, отдаю предпочтение здоровой пище, не ем после семи и спать ложусь до одиннадцати вечера. Раз в полгода обязательно прохожу обследования у гинеколога, гастроэнтеролога, эндокринолога, маммолога, а также сдаю все необходимые анализы.

Привычка плановых обследований у меня выработалась в Америке. Там после приема у маммолога или гинеколога женщину тут же записывают на следующий прием. А затем, когда подходит время, перезванивают и напоминают о предстоящем приеме у врача. Такой подход является нормой и помогает держать здоровье под контролем, поэтому я пытаюсь привить культуру профилактики и в Украине.

Ведь, погрузившись в бытовые хлопоты, женщины могут просто забыть о плановом обследовании. Также дают о себе знать отголоски Советского союза, где человеческие жизни и здоровье совершенно не ценились. Неоднократно слышала от старшего поколения такую фразу: "Какой смысл ходить по врачам – сколько мне суждено, столько и проживу".

Я же считаю, что мы пришли в этот мир с какой-то миссией и важен каждый день. Эту философию я пытаюсь донести устами фонда и, рассказывая женщинам, в своем блоге.

Но стоит отметить, что молодёжь уже немного другая. Ребята стараются о себе заботиться, интересуются, думают, анализируют. Это хорошо, но пока это лишь первые шаги общества, которое учится ходить, а пора уже бежать.

Гармония

Быть в гармонии с собой, наверное, сложнее всего для человека, но это поправимо. Необходимо стараться с оптимизмом смотреть на мир, никому не завидовать, идти своим путем, принимать и любить окружающих такими, какими они есть.

Ведь внутренний мир, обиды и злость с годами отображаются на лице у каждого человека. Иногда достаточно лишь посмотреть на пожилую женщину и сразу становится понятно злой у нее характер или добрый.

Наследственность

Каждый человек получает по 50% генов от каждого из своих родителей. Это и внешность, и характер, и предпочтения, и, к сожалению, многие заболевания. Поэтому сейчас врачи обращают особое внимание на семейный анамнез. Эти знания могут в дальнейшем очень помочь человеку избежать возможных проблем со здоровьем, а также сохранить молодость подольше.

В моей внешности доминируют папины восточные гены. Он был очень красивым мужчиной, долгое время выглядел молодо и умело подчеркивал это стильным модным образом. Несмотря на глобальный дефицит и однообразность одежды советского времени папа умудрялся модно одеть себя и нас с мамой. Помню, как он ездил в Санкт-Петербург и привозил маме вещи, которые не только были ей впору, но и смотрелись на ней идеально.

Вот эту любовь к творчеству, а в частности к моде, я также унаследовала от него. Ведь по образованию и призванию я – художник-модельер. Окончив театрально-художественное училище, я несколько лет занималась любимым делом. Затем вышла замуж и вместе с мужем, в поисках духовного развития, поехала в Америку. В новой стране появилась и новая профессия. Я сдала экзамен, получила лицензию и устроилась работать медицинской сестрой в диализном центре. Это были пять непростых лет, но они дали мне бесценный опыт, знания и желание помогать другим людям, которые затем вылились в решение заниматься благотворительностью.

"Квитна"

Мы с мужем уже давно занимаемся благотворительностью. Это неотъемлемая часть нашей жизни, поскольку, отдавая что-то и помогая другим, мы наполняемся духовно.

Когда мы собирали деньги на лечение больной раком груди женщины, к нам пришло решение создать благотворительный фонд, который будет заниматься информационно-просветительской деятельностью и поможет спасти жизни сразу тысячам украинок. Так и появилась "Квитна".

Фонду уже более четырех лет, он развивается семимильными шагами и уже хорошо узнаваем и уважаем в Украине. Я очень горжусь успехами "Квитны", и не только из-за того, что это наше детище, но и потому, что вижу результаты трудов.

Мне часто говорят и пишут женщины, что, увидев плакаты фонда, они решают записаться к маммологу. Бывает даже знакомые, встретив меня, говорят: "О, нужно записаться на моммографию".

Это мотивирует нас не останавливаться на достигнутом.

Блог, мода и стиль

Несмотря на полную занятость, потребность в творческой работе с годами только росла и реализовалась в моем блоге. Все началось с того, что мне звонили друзья и просили совета в выборе одежды, сочетании цветов, фасонов, аксессуаров. В какой-то момент я решила делиться своими идеями одновременно со многими людьми, выкладывая их в Instagram. Так и появился блог. Я его веду самостоятельно, вкладывая в каждое сообщение частичку своей души. Единственный человек, который мне помогает – моя старшая дочь. Все мои фотографии в блоге – ее рук дело. Она изучает графический дизайн и увлекается фотографией.

Главная задача блога – научить женщин любить и заботиться о себе. Ведь множество красавиц, становясь мамами, машут на себя и свои потребности рукой, а все внимание и заботу переносят на детей. Часто на улицах города можно увидеть стильно и модно одетого малыша рядом с мамой, которой явно все равно как она выглядит. Пока дети маленькие, они не обращают внимание на это, но, взрослея, хотят, чтобы мама тоже была красивой. К примеру, недавно мне мой одиннадцатилетний сын сказал, что ему очень нравится выходить со мной в магазин, поскольку рядом с ним идет красивая мама.

Понятно, что не у всех людей вкус развит с рождения, но его можно привить. Как это сделать я рассказываю и показываю в своем блоге. Я делюсь модными новинками и трендами, рассказываю, что с чем можно сочетать, советую, как учитывать особенности фигуры, что актуально и наоборот стоит убрать из гардероба или надеть по-другому, чтобы выглядеть современно. Ведь мы меняемся и часто перерастаем когда-то любимые вещи.

Женщина на миллион – это ухоженная женщина

Если женщина хочет выглядеть на миллион, у нее обязательно должны быть вымыты и уложены волосы, увлажненная кожа, легкий маникюр, минимум косметики, нежный и свежий парфюм, а также стильная одежда, которая подчеркивает ее выигрышные стороны. Также важно использовать свои цвета, как в косметике, так и в одежде.

Но главное, женщина на миллион должна носить улыбку, которая отображается блеском в ее глазах.

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