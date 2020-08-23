Как узнать, нравится ли женщина мужчине: главные признаки

Мужчины и женщины проявляют симпатию к противоположному полу по-разному. Одни упорные, другие – сдержанные. Бывают случаи, когда он стесняется, а ей кажется, что это симпатия.

Во время общения с мужчиной, который вам нравится, важно обращать внимание на небольшие детали, которые помогут прояснить ситуацию, пишет otnosheniya.temaretik.com.

Часто смотрит на вас

Он смотрит не только на одежду, грудь, ноги, но и в глаза. Если человек смущенно опускает взгляд при встрече ваших глаз, то это означает, что вы ему симпатичны. Общаясь с другими людьми, он будет поглядывать на вас. Рассказывая что-то, он будет интересоваться вашей реакцией.

Если человек часто смотрит на вас, то вы ему нравитесь UkrMedia

Посылает сигналы жестами

Во время разговора он слегка наклоняет корпус тела к вам, внимательно слушает, улыбается. Он не будет возвращаться к вам спиной, его голова будет возвращена в вашу сторону. Влюбленный человек всегда заботиться о том, как он выглядит в присутствии дамы сердца – расправит плечи, начнет поправлять волосы, ремень, крутить пуговицы.

Искренний с вами

Об искренности улыбки свидетельствуют морщины вокруг глаз. Если их нет, то улыбка не от души, искусственная. Когда человек открыт с вами, то меняется его тембр голоса – он становится немного тише, меняется темп, в речи увеличиваются паузы.

Не спешит прощаться

Он всегда ищет темы для разговора, а при движении замедляет шаг, когда понимает, что вскоре нужно прощаться. Также мужчина обязательно будет искать еще один повод пообщаться с вами, если вы ему понравились.

Если человек хочет еще с вами встретиться, то вы ему симпатизируете like.if.ua

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