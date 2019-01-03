Улучшит секс, сон и позволит похудеть: что даст 30 дней без алкоголя

Писательница и блоггер Энни Грейс (Annie Grace) рассказала, как 30 дней без выпивки могут изменить жизнь человека.

Отказавшись от алкоголя на месяц, вы улучшите свой сон, секс и даже похудеете, пишет она для Daily Mail.

В доказательство Грейс описала, что будет происходить в организме человека, если не принимать алкоголь 30 дней.

Энни Грейс dailymail.co.uk

День первый. Нисходящая спираль

Вполне вероятно, что вы провели предыдущую часть этой недели, наслаждаясь рюмкой или двумя, особенно если вы планировали "сухой" январь. Но вы когда-нибудь задумывались, почему ничто не заставляет вас чувствовать себя так хорошо, как первый бокал?

Причина заключается в том, что вино искусственно стимулирует участок мозга, который называется nucleus accumbens. Он контролирует выход дофамина, который отвечает за страстное желание, и серотонина, который отвечает за чувство сытости и уменьшения скорости реакции.

В здоровом мозге существует тонкий баланс между этими двумя веществами, но алкоголь нивелирует этот баланс. Первый бокал вызывает выброс дофамина, благодаря чему вы хотите больше того, что дало вам такое удовольствие.

Но в то же время, поскольку центр удовольствия вашего мозга искусственно стимулировался, мозг стремится вернуть правильный баланс. Для достижения этой цели он посылает химическое вещество динорфин, который подавляет чувство эйфории - поскольку последствия первого бокала исчезают, ваше хорошее самочувствие снижается до того уровня, который был когда вы начали пить.

Но дофамин все еще работает, заставляя вас требовать того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Ответ? Еще одно бокал вина, который начинает цикл снова. Но результаты все больше уменьшаются.

Поскольку организм пытается восстановить свой баланс, он высвобождает адреналин и кортизол - так называемый "стресс" гормон. Таким образом, вы теперь должны пересечь еще больший промежуток, чтобы получить удовольствие. И этот избыток гормонов стресса превышает хорошие чувства, поэтому вы утром часто просыпаетесь встревоженным.

День второй. Помните, любой алкоголь вреден

В прошлом году The Lancet сообщил о новаторском исследовании, в котором сказано, что нет безопасного уровня выпивки. Даже один напиток алкоголя наносит вред здоровью. Любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск возникновения рака.

День третий. Алкоголь действительно вкусный

Многие люди говорят, что они пьют, потому что им нравится вкус любимого алкоголя. Но если вы вспомнили о своем первом опыте, то вероятно вы ненавидели его вкус. Вы просто заставили себя выпить, потому что окружающие говорили, что это хорошо.

Существуют доказательства того, что если бы алкоголь не сделал нас пьяными, мы бы его не выпили. Конечно, чистый этанол - а это - алкоголь - невкусный.

День четвертый. Переверните ваше мышление

Это может занять неделю или больше, чтобы ваше тело уравновесилось после того, как вы перестали пить.

В течение этого времени вы можете почувствовать такие симптомы, как головные боли, раздражительность и беспокойство. Я обновила мышление – это помогло мне пройти этот период. Вместо того, чтобы воспринимать эти симптомы как наказание за плохую привычку, я решила смотреть на них как на признаки прогресса, мое тело исцеляло себя.

dailymail.co.uk

День пятый. Спите лучше

Тот, кто чрезмерно пил, знает, что за этим неизбежно следовал ужасный ночной сон. Действительно, любой алкоголь, даже только бокал вина или пива, нарушает сон, поскольку он производит те же химические последствия в большей или меньшей степени.

Виновниками являются адреналин и кортизол, произведенные, чтобы помочь вашему организму восстановить свой химический баланс. К сожалению для сна, эти стимуляторы действуют дольше, чем депрессивный эффект алкоголя.

Причиной того, почему человек просыпается после пяти часов глубокого сна и не может снова заснуть, являются химические нарушения мозга.

Хорошей новостью является то, что большинство людей считают, что они спят лучше уже после пятой ночи без алкоголя.

День шестой. Не изменяйте все сразу

Вы думаете, что когда вы откажетесь от алкоголя, вы сможете также не употреблять сахар и бегать пять миль в день. Но попытка сделать много изменений одновременно редко работает в долгосрочной перспективе. Пересмотрите цели, когда закончатся 30 дней.

День седьмой. Помните, что это только эксперимент

После недели без алкоголя можно возмутиться, что вы не можете наслаждаться любимым напитком. Напомните себе, что это только эксперимент, чтобы увидеть, как вы будете себя чувствовать после месяца без алкоголя. Вы не запрещаете его на всю жизнь.

День восьмой и девятый. Придерживайтесь своей цели, но не становитесь тем, кто не пьет

Друзья, которые пьют, попытаются вас соблазнить. Социальное давление может быть очень тяжелым. Если вы не хотите говорить правду, скажите: "завтра у меня состоится встреча, и я хочу оставаться с ясным умом", или "я сегодня буду вести авто, поэтому не пью".

День десятый. Борьба с тягой к сахару

Если вы чувствуете больше тяги к сахару, чем обычно, это вполне нормально, когда вы перестаете пить. Алкогольные напитки содержат немного сахара, которого вы сейчас не получаете. Кроме того, как и употребление алкоголя, употребление сахара производит огромный уровень допамина, поэтому очевидно, что ваш мозг ищет заместительный допамин.

День 11. Отвлечение

Ваше подсознание похоже на детское. Если вы привыкли держать бокал вина в течение ночи, позаботьтесь о бокале тонизирующей воды или лимонада, когда вы в компании друзей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить вашего подсознательного малыша.

День 12. Задавайте вопросы

Мелкие разговоры могут быть невыносимыми без выпивки, которая улучшает общение. Есть простой способ привлечь людей к разговору – задавать много вопросов. Попросите другого человека говорить о себе, и для нее это не составит труда.

День 13. Используйте свободное время

Если употребление алкоголя было для вас основной деятельностью, у вас возникнет больше свободного времени. Составьте список активностей, которые вы всегда хотели осуществить, и выполните хотя бы некоторые из них в этом месяце.

День 14. Будьте любознательными

Если вы искушаетесь после двух сухих недель выпить хотя бы один бокал вина, то спросите себя: "Как это так, что я думаю, что алкоголь сделает этот момент лучшим?". Затем спросите себя: "Это правда?".

Вы можете расслабиться чашкой чая с печеньем или отдохнуть в ванне с книгой. Это поможет вам чувствовать себя лучше.

День 15. Плохой день на работе

В определенный момент вы можете почувствовать стресс на работе. Если вы ранее в этом случае выпивали, то вы должны найти другой способ уменьшить стресс. Многие исследования показали, что физические упражнения - отличный способ это сделать. Как только выделятся эндорфины, стресс и тяга прекратятся.

День 16. Упражнения для ума также работают

Внимательность и медитация являются столь же эффективными, как и физические упражнения для снижения стресса.

День 17. Никаких зимних простуд

Ваша иммунная система укрепляется, если вы не пьете. Алкоголь подавляет иммунную систему, нарушая выработку цитокинов, которые предупреждают наше тело о вредных инфекциях. Они также влияют на производство белых кровяных клеток, которые продолжают бороться с инфекцией.

День 18. Пагубные родительские сообщения

40 процентов женщин считают, что им нужно выпить, чтобы быть мамой. Но это глупое послание, когда вы думаете об этом. Конечно, пьянство не облегчает материнство и отцовство. Оно может только его усложнить.

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День 19. Вы снова влезли в обтягивающие джинсы

Общеизвестно, что в алкоголе высокое содержание калорий - большой стакан белого вина похож на съедение мороженого, а пинта пива то же самое, что и большой кусок пиццы.

Но вы можете не знать, что алкоголь легко всасывается, поэтому он быстрее хранится в виде жира, чем излишки калорий из сахара, углеводах, белках или даже в самом жире. Это влияет на увеличение веса и способствует очень низкому уровню сахара в крови, что может привести к употреблению многих калорийных продуктов для компенсации.

День 20. Сила благодарности

Если вы думаете, что жизнь стала менее интересной, то "дневник благодарности" поможет напомнить все положительные моменты в вашей жизни.

День 21. Забудьте о силе воли

Не пытайтесь полагаться на чистую волю, чтобы воздержаться от алкоголя последние десять дней. Новые исследования показывают, что это ограниченный ресурс.

Вместо этого напишите несколько фактов об алкоголе, которые, по вашему мнению, являются правдивыми. Например, как вы энергично чувствуете себя без выпивки. И держите их в кошельке или на корпусе мобильного телефона, чтобы прочитать их, когда почувствуете, что можете уступить.

День 22. Наслаждайтесь лучшим сексом

Употребление алкогольных напитков снижает уровень тестостерона не только у мужчин, но и у женщин. Кроме того, потому, что алкоголь является депрессантом, он влияет на либидо, вмешиваясь в нервную систему, которая необходима для возбуждения и оргазма, включая циркуляцию и чувствительность нервных окончаний. С увеличением количества алкоголя в организме мозг становится менее способным испытывать сексуальную стимуляцию. Трезвый секс – лучший секс. Ваш мозг получает полную, беспрепятственную информацию из ваших чувств, оргазмы становятся сильнее.

День 23. Что такое веселье?

Мы связываем алкоголь с праздником и весельем. Я пила после работы, но удовольствие начиналось в тот момент, когда я выходила из офиса, пишет Энни. Это было фактически предвкушение выходных впереди, что давало мне удовольствие, а не вино.

День 24. Вы выглядите моложе

Надеюсь, что теперь вы можете увидеть разницу в зеркале. Без алкоголя вы выглядите по-другому. Алкоголь не только вызывает преждевременную потерю коллагена и эластичности, но и лицо более склонно быть красным и раздутым, потому что алкоголь - это сосудорасширяющее средство. Кроме того, алкоголь также является основным источником обезвоживания, что способствует высыханию, шелушению кожи.

День 25. Поблагодарите свое тело

День 26. Более острые эмоции

Когда вы пили, вы чувствовали себя немного неясно и оцепененно. Теперь наслаждайтесь эмоциональными максимумами.

День 27. Наслаждайтесь здоровым сердцем

Когда вы не выпиваете, это гораздо полезнее для вашего сердца. Употребление больших количеств, даже в редких случаях, может повлиять на электрическую систему, которая регулирует сердцебиение. Это может привести к образованию сгустков крови или к слишком быстрому битью. Исследования показали, что алкоголь ослабляет сердечную мышцу, поэтому она изнашивается и растягивается.

День 28. Вы почти там

Чтобы добраться до финиша, визуализируйте. Например, что говорите нет бокалу вина перед тем, как пойти по делам.

День 29. Крепкая любовь

Вспомните, почему вы хотели пройти этот эксперимент, что улучшилось для вас в прошлом месяце. Когда вам особенно не хватает напитка? Или вам действительно нужно начать все сначала?

День 30. Поздравляю!

Вы сделали это. Если вы решили перестать пить постоянно, замечательно! Около 8% людей это делают в конце "сухого января", потому что они хорошо себя чувствуют.

Если вы решили, что хотите продолжать пить и чувствовать, что вы можете делать это в меру, тоже замечательно! Какое бы решение не было принято, это хорошо. Вы всегда можете изменить свое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые развеяли популярный миф об алкоголе. Они также доказали, что крепкая выпивка не помогает переваривать жирную пищу, а наоборот тормозит пищеварение, блокирует нервы, которые побуждают желудок к работе.