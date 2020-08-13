Как расстаться с мужчиной без скандалов: полезные советы
Не всегда женщина, которая вышла замуж за любимого человека, уверена, что этот брак будет на всю жизнь. В такие моменты лучше разорвать отношения в начале, а не тянуть годами за собой.
Проще, когда и мужчина, и женщина в паре совместно решают расстаться. Гораздо сложнее, когда на расторжении отношений настаивает только один из партнеров, пишет издание "Рамблер".
Адвокат Андрей Алешкин отметил, что самое главное в отношениях и после них – оставаться людьми. Он признался, что в его практике были случаи, когда развод доходил до возбуждения уголовного дела.
"Чтобы избежать раздела имущества, необходимо составить брачный договор, что снижает нервное напряжение во время обсуждения вопросов при разделе имущества. Если есть общие дети – уже ради них точно не надо обвинять бывшего мужа в вымышленных сексуальных преступлениях", – отметил адвокат.
Эксперт в области отношений мужчин и женщин Ксения Серветник считает, что мужчины всегда тяжелее переживают развод. Если женщины могут поплакать подруге, то мужчины обычно прячут эмоции глубоко внутри. Они пытаются самостоятельно справиться с болью, начинают употреблять алкоголь, что будет влияет на их физическое здоровье.
Серветник посоветовала при разводе использовать психологическую терапию. Например, можно написать письмо бывшему или бывшей, в котором нужно поблагодарить партнера и попросить прощения. Важно не искать виновных в разрыве отношений, а также постараться не повторить похожие ошибки в будущем.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о мелочи, которые обожает каждый человек в отношениях.