Как расстаться с мужчиной без скандалов: полезные советы

Не всегда женщина, которая вышла замуж за любимого человека, уверена, что этот брак будет на всю жизнь. В такие моменты лучше разорвать отношения в начале, а не тянуть годами за собой.

Проще, когда и мужчина, и женщина в паре совместно решают расстаться. Гораздо сложнее, когда на расторжении отношений настаивает только один из партнеров, пишет издание "Рамблер".

Адвокат Андрей Алешкин отметил, что самое главное в отношениях и после них – оставаться людьми. Он признался, что в его практике были случаи, когда развод доходил до возбуждения уголовного дела.

Эксперты рассказали, как правильно расстаться с мужчиной Getty Images/iStockphoto

"Чтобы избежать раздела имущества, необходимо составить брачный договор, что снижает нервное напряжение во время обсуждения вопросов при разделе имущества. Если есть общие дети – уже ради них точно не надо обвинять бывшего мужа в вымышленных сексуальных преступлениях", – отметил адвокат.

Эксперт в области отношений мужчин и женщин Ксения Серветник считает, что мужчины всегда тяжелее переживают развод. Если женщины могут поплакать подруге, то мужчины обычно прячут эмоции глубоко внутри. Они пытаются самостоятельно справиться с болью, начинают употреблять алкоголь, что будет влияет на их физическое здоровье.

Серветник посоветовала при разводе использовать психологическую терапию. Например, можно написать письмо бывшему или бывшей, в котором нужно поблагодарить партнера и попросить прощения. Важно не искать виновных в разрыве отношений, а также постараться не повторить похожие ошибки в будущем.

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