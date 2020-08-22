Как расстаться без войны: 7 лайфхаков спокойного расторжения отношений

Ведущий "Кохання на виживання" Олег Кензов пережил болезненное расставание, но смог сохранить хорошие отношения с супругой.

Никто из пар, которые дают клятву жить вместе в горе и радости, не задумываются, что их любовь может пройти. Но так бывает, что вместо счастливой инстаграмной семьи они получают вечные скандалы и претензии. Почему так происходит – это другой вопрос. Но если вы все же решили разойтись, важно сделать это мирно. Особенно, когда вас связывают общие дети. Как это сделать? Лайфхаками поделился ведущий Нового канала Олег Кензов.

Эмоции в сторону

Как бы ни было больно и обидно, старайтесь рассуждать трезво. Не скандальте и не обвиняйте бывшего во всех смертных грехах. Конечно, вы вправе злиться, ведь ваши надежды на "вечную любовь" не оправдались. Но выплескивайте свои эмоции безопасно: займитесь спортом, хобби, запишитесь на актерские курсы, где сможете вдоволь покричать и поплакать. Ищите свои варианты. Рано или поздно развод закончиться, и вам придется жить с тем, что вы сказали или сделали на эмоциях.

Не втягивайте детей

Часто они становятся предметом войны и мести во время развода. Мужья и жены воруют их друг у друга, запрещают видеться. Это очень опасный путь. Ведь это только кажется, что дети ничего не понимают и не помнят. Рано или поздно они вырастут, вы простите друг друга, и тогда начнутся вопросы. Подумайте, как вы объясните им, что двое взрослых вели себя, как пятилетки в песочнице, отбирающие друг у друга лопатки?

Дети не должны участвовать в разводе dytpsyholog.com

Найдите хорошего адвоката

Это важно, если у вас есть совместное имущество, дети и так далее. Дело в том, что когда вас поглотят эмоции, он трезво оценит ситуацию и отстоит ваши интересы. Юрист может помочь закончить бракоразводный процесс мировым соглашением без взаимных претензий. Но ищите хорошего адвоката, а не первого попавшегося в интернете.

Плачьтесь в жилетку

Найдите человека, который поможет разделить эмоции, не поливая экс-супруга или супругу грязью. Если это могут сделать ваши родственники – прекрасно. Как показывает практика, в любом случае они невольно занимают чью-то позицию. Идеальный вариант – психолог, который поддержит и не вынесет сор из избы.

Ищите счастье

Только не нужно нарочно улыбаться, когда хочется кричать или плакать. Здесь речь о другом. Не дайте негативу из-за развода захлестнуть вас. Выходите в люди, развлекайтесь, посещайте интересные мероприятия, смейтесь. Окружите себя позитивными людьми и эмоциями. В конце концов, боли вам и так хватает. Хорошее настроение поможет более спокойно и безболезненно пройти процесс расставания. И да, чем счастливее вы, тем счастливее ваши дети.

После развода создавайте позитив вокруг себя publish.com.ua

Не заводите новых отношений

Хотя бы пока развод не закончится. Они все усложнят.

Оградите детей от "сочувствующих"

Ахами и вздохами с фразами вроде "бедный ты наш, такое переживаешь", "теперь ты будешь жить в неполной семье" и прочими, они только подогреют негативную реакцию детей на развод. Такими "сочувственными" беседами не помочь. Поговорите с учителями, бабушками и дедушками, чтобы держали нейтральную позицию и не впутывали детей в бракоразводный процесс.

Иногда есть шанс сохранить любовь, а иногда лучше разойтись, чем жить в постоянных ссорах. Чтобы не было сомнений в ваших отношениях – смотрите реалити "Кохання на виживання" с 15 сентября в 19:00 на Новом канале. Учитесь на чужих ошибках, чтобы сохранить личное счастье.

Не напоминайте ребенку лишний раз о разводе UkrMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Кензов дал советы, как рассказать ребенку о разводе.

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