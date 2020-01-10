Как распознать гения: топ-5 признаков неординарного человека

Многие люди не различают таких понятий, как одаренность, талант и гениальность. Однако на самом деле между ними существует целая пропасть.

Так, одаренность – это врожденные способности человека, которые отличают его от большинства людей, талант – это уже развитые трудом способности. А гениальность – это когда человек и одарен, и талантлив, и, кроме того, обладает развитым воображением, способностью мыслить нестандартно и создавать нечто новое в науке, искусстве и технике. Считается, что гениальных людей – только 1% от населения всей планеты.

Как определить, что перед вами гений и как отличить его от остальных – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

1. Нетипичное мышление

Нестандартное мышление помогает гению найти такие пути решения проблем, которые и в голову не придут обычному человеку. Именно своеобразное, нетипичное мышление, а не высокий IQ, в первую очередь отличает гения.

Guilherme Yagui / Flickr

2. Склонность к сомнениям

Обычные люди в основном не испытывают сомнений в правильности своих действий, а те, кто страдает комплексом неполноценности, наоборот, не верят в свои силы и поэтому часто сомневаются. Для человека-гения также характерно сомневаться, но по другой причине: гениальный человек хорошо осознает, что не может знать все на свете.

3. Критичный ум

Гений не принимает на веру ни одно знание, которое является само собой разумеющимся для обычных людей. Даже свои собственные суждения гениальный человек будет воспринимать критично. Он знает, что даже любой доказанный наукой закон будет таковым лишь до тех пор, пока не будет опровержен.

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4. Перфекционизм

Жажда совершенства – еще одно качество, которым отличается гениальный человек. Кредо гения: "Нет предела совершенству". Гений понимает, что Вселенная безгранична и люди знают очень мало. Этот факт вызывает еще большее стремление к развитию и бесконечному совершенствованию.

5. Отчужденность

Гении обычно отчуждены в социальном плане, поскольку мыслят не так, как другие. Общение с обычными людьми гению просто не интересно. Часто гении по этой причине не могут построить семейные и дружеские отношения, оставаясь одиночками и не испытывая при этом дискомфорта.

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