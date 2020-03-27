Как распознать человека-нарцисса: 5 верных признаков

Эксперты выделили пять признаков, по которым можно понять, что человек является скрытым нарциссом.

Так, об этом пишет издание Рамблер.

cosmo.ru

Постоянно смотрит в зеркало

Сообщается, что привычка регулярно смотреть на себя в зеркало – признак скрытого нарцисса. Ведь, одно дело посмотреть, все ли в порядке с лицом и дальше заниматься своими делами, а совсем другое дело – рассматривать себя очень долго и каждые пять минут поправлять макияж или прическу.

Разговоры с самим собой

Самовлюбленные люди любят обыгрывать различные ситуации в своем воображении, где они выходят победителями. Как пишет издание, это свидетельствует об эгоизме человека.

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Бережное отношение к одежде

Один из вариантов самолюбования – всегда идеальный внешний вид: мужчины не появятся на публике непричесанными или в мятой рубушке, а женщины будут наносить макияж даже для похода в магазин. Таким образом человек гордится собой, когда видит, как другие смотрят на него с восхищением.

Постоянное выяснение отношений

Участие в конфликтах – признак любого нарцисса, ведь он всегда хочет быть правым и не терпит возражений. Самовлюбленный человек всегда старается быть лидером, прикрываясь маской добродушия.

Отсутствие чувства юмора

Для нарциссов чувство юмора – это либо инструмент для насмешек над другими, либо оружие, которое может разрушить их самих. Они боятся, что шутки могут задеть их напрямую. Поэтому самовлюбленные люди часто предвзято относятся к юмористам.

oko-planet.su

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