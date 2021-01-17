Как провести локдаун с пользой: советы от экспертов

Закрытие магазинов, торговых и развлекательные центров из-за локдауна в Украине для многих стало настоящим ударом, поскольку жизнь снова сбилась с привычной колеи.

Однако в любой неприятной ситуации всегда нужно искать плюсы. Для кого-то локдаун – отличный повод закончить онлайн-курсы, для других – выспаться, а третьи начнут приводить свое тело в порядок после новогодне-рождественских праздников.

Чтобы локдаун не вогнал украинцев в депрессию, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL психолог Алла Рожкова рассказала, как с пользой пережить этот тревожный период. Кроме того, эксперт также дала рекомендации, что нужно делать, чтобы избавиться от стресса, и как наладить психоэмоциональное состояние в данной ситуации. А экскурсовод Сергей Савченко рассказал, куда сходить и что посмотреть в Киеве во время локдауна.

1. Устройте SPA дома

В связи с локдауном в Украине большинство развлечений закрыты. Так, к примеру, SPA-салон можно устроить и в домашних условиях, главное – это желание.

Попробуйте выделить один день и посвятить его уходу за собой, устроив полный релакс. Чтобы получить настоящую атмосферу SPA-салона, сделайте дома приглушенный свет, зажгите свечи и ароматические палочки, поставьте в качестве фона спокойную музыку. Главное, чтобы это вас расслабляло, вдохновляло и восстанавливало внутренний баланс.

Так, к примеру, вы можете попробовать сделать скраб для кожи лица, тела и головы, провести обертывание для проблемных зон (бедра, талия и ноги), укрепить волосы питательными масками, приготовить витаминную маску для лица на основе масел, а в конце всех процедур ухода – принять теплую ванну с аромамаслами.

Спа-процедуры в домашних условиях полезны. Shutterstock

2. Займитесь любимым спортом

Сейчас многие онлайн-платформы предлагают доступ к тренировкам совершенно бесплатно. К тому же выбор занятий очень богат: силовые упражнения, фитнесс-тренировки, можно попробовать йогу, стрейчинг.

Занятия спортом в домашних условиях имеют ряд преимуществ: вам не нужно спешить на тренировку, есть возможность выбирать удобное для вас место и время. Кроме того, куда проще разобраться с техникой выполнения упражнений: если что-то непонятно, можно просто отмотать видео и прослушать еще раз.

3. Пройдите онлайн-курсы

Локдаун – отличное время для того, чтобы изучить что-то и открыть в себе новые возможности. Можно выучить или подтянуть иностранный язык, пройти курсы по кулинарии, парикмахерскому искусству. Можно вовсе повысить уровень знаний в вашей области работы (ИТ, СММ, дизайнер, иллюстратор и тд). Возможно, новые навыки подтолкнут вас на совершенно новые идеи или даже помогут избавиться от скучной работы.

Прохождение онлайн-курсов пригодится в работе. Shutterstock

4. Научитесь готовить любимые блюда и напитки

В период локдауна можно научиться готовить изысканные блюда и интересные напитки. И, чтобы приготовить пасту по-итальянски или сделать "Пина колада", необязательно проходить курсы – достаточно найти рецепты на YouTube-каналах. К примеру, подглядеть изысканные блюда можно у кулинара Евгения Клопотенко, кондитера Лизы Глинской или шеф-повара Эктора Хименес-Браво. А вот за интересными рецептами коктейлей лучше заглянуть на канал Джейми Оливера.

5. Сделайте генеральную уборку и избавьтесь от старых вещей

Чтобы не было скучно сидеть дома в период локдауна, можно попрактиковать интересную уборку от Мари Кондо под названием KonMari. Это не только способ избавиться от старых и ненужных вещей, но и своего рода духовная практика. Суть такой генеральной уборки в том, чтобы один раз избавиться от хлама и потом просто поддерживать порядок до конца жизни.

А чтобы наведение чистоты не превратилось в скучное меропиятие, подключите к процессу своих домочадцев, включите музыку и наслаждайтесь тем, что избавляетесь от старого для прихода в дом новой энергии.

6. Проведите время с родными.

Достаточно банальный совет, однако если подумать, то окажется, что мы не так уж и много времени проводим с семьей. Как устроить интересный досуг с родными:

поиграть в настольные игры ("Манчкин", "Маленький мир", "Алиас", "Пандемия" и другие);

создать мини-кинотеатр с любимыми снеками и напитками;

пересмотреть ваши любимые мультфильмы/сериалы/киноленты;

совместно приготовить блюдо (пряники, печенье и тд);

заняться совместным творчеством (порисовать, сделайть поделки из подручных материалов, слепить что-то);

отправиться на прогулку по городу, выбирая те места, которые открыты во время локдауна в Украине.

Досуг с семьей поможет укрепить отношения. Shutterstock

Куда пойти во время локдауна в Киеве: советы от экскурсовода Сергея Савченко

Посетите территорию Софии Киевской, однако без права на просмотр сооружений и выставок.

Пройдитесь по Киево-Печерской лавре (монастырские храмы посещать можно, а вот Трапезную, колокольню и выставки – нет).

Загляните на территорию Андреевской церкви, которая готова подпустить только на лестницу и паперть, откуда открывается роскошный вид на Днепр и Подол. К самой церкви пока нельзя.

Так же не попасть в сельские домики, свезенные со всей Украины к поселку Пирогов (музей в Пирогове). Но вот пройтись по территории скансена, сделать кучу живописных пейзажных снимков и колоритных селфи – можно.

Во время локдауна работают ботанические сады имени Фомина и имени Гришко.

Как пережить период локдауна с пользой: советы от психолога Аллы Рожковой:

Сейчас тревожность людей в несколько раз повысилась, чем в предыдущий локдаун, поскольку есть определенная усталость от ситуации, которая затянулась. И контролировать или что-то планировать пока невозможно. Это дает достаточно большую нагрузку на психику, особенно если человек склонен к тревожности. Важно в такой период заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о психологическом: следить за своими эмоциями, найти поддержку, делиться тем, что вас беспокоит.

1. Планируйте краткосрочные цели. Делайте то, что для вас сейчас наиболее актуально. Очень полезно ввести ритуалы, которые будут стабильно повторяться каждый день – это отличный способ поддерживать психическое состояние и повысить устойчивость к стрессу. Сделайте себе привычку, к примеру, вставать утром и пить теплую чистую воду, выходить на прогулку или делать зарядку (долговременную тренировку или легкие упражнения). Главное правило – регулярность выполнения этих ритуалов.

2. Контролируйте водный баланс. Недостаточное количество жидкости в организме также имеет непосредственное влияние на тревожное состояние человека. Взрослому человеку требуется в среднем выпивать 1,5-2 литра воды в день. Один литр – это примерно 4-6 больших кружек или стаканов. Исходя из этого, человеку нужно выпивать примерно 8-9 стаканов воды.

3. Питайтесь здоровыми и сбалансированными продуктами. Добавьте больше фруктов и овощей в свой рацион, поменьше употребляйте сладкого, потому что оно негативно влияет на психоэмоциональное здоровье человека. Для профилактики тревожности очень важно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Также рекомендую не переедать и не забывать поесть в течение дня. От диет с подсчетом калорий тоже стоит отказаться, поскольку они в основном связаны с причиной большой тревожности у человека.

Полезная еда поддержит организм. Shutterstock

4. Следите за уровнем кофеина в организме. Большинство исследований показывает, что избыток кофеина в организме негативно влияет на психику человека. Взрослому за раз рекомендуется употреблять не более 100-200 мг кофеина. Оптимальный объем кофе для дневной нормы – не более 400 мг кофеина или 3-5 чашек напитка в день.

5. Ограничьте употребление алкоголя. Многие думают, что бокал вина поможет снизить тревожность и улучшить настроение, однако на регулярной основе алкоголь негативно влияет не только на здоровье, но и на психоэмоциональное состояние человека.

6. Практикуйте методы релаксации – техники с дыханием или медитативные практики, поскольку их можно делать дома. Это даст возможность успокоить свой тревожный мозг и увидеть всевозможные варианты, как в такой сложной ситуации жить и планировать будущее.

Занятие спортом в домашних условиях помогут не набрать вес. Shutterstock

7. Найдите поддержку. Важно, чтобы у каждого был человек, который будет поддерживать. Поскольку сейчас все попали в практически одинаковое положение и всем тяжело, важно найти того, кто смог бы выслушать вас и дать совет.

8. Разделите пространство. Если во время локдауна вся семья находится под одной крышей, необходимо дать каждому личную зону, чтобы была возможность просто побыть наедине с собой и заняться тем, что нравится. А вот если такого пространства для всех членов семьи нет, тогда надо выделить время и приложить усилия, чтобы все же придумать, как найти возможность каждому побыть один на один с собой.

Медитация и расслабление настроят на нужный лад. Shutterstock

9. Больше находитесь на свежем воздухе. Даже если на улице холодно, рекомендую все равно выходить на свежий воздух. Одевайтесь теплее и отправляйтесь на прогулку, поскольку это положительно влияет на здоровье.

10. Не забывайте о социализации. Локдаун – это не повод отказываться от общения. Можно встречаться на расстоянии, или проводить онлайн-встречи, чтобы вы не чувствовали себя одиноким.

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