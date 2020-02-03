Как привлечь счастье и удачу в дом: вещи, которые изменят вашу жизнь

Для того, чтобы привлечь удачу в собственный дом прорицательница Ванга говорила, что в там должны обязательно быть "предметы Силы", которые притягивают удачу и богатство, отгоняют все плохое, разрушают злые помыслы, становятся заслоном на пути порчи и наговоров.

О том, какие предметы следует приобрести, пишет Blog.okhelps.

Подкова

"Держи подкову у входа на счастье, и удача в твой дом дорогу найдет, удача всегда на коне, а коню известно, что нужно, — подкова".

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Чеснок

"Хочешь уберечь себя и домашних от сглаза и нечисти, отвадь ее чесноком. Она его здорово не любит и боится, в том доме, где чеснок, никогда черти не заведутся. А как заведутся, так и убегут из него".

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Мед

"Мед в доме — достаток в доме. Пчелы делают мед и питаются медом, а духи меда делают добро и любят сладкое. Нужно угостить их медом, чтобы они работали на удачу и счастье в доме".

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Яблоки

"Если хочешь, чтобы в доме было всегда вдоволь счастья и благоденствия, следи за тем, чтобы на кухне всегда яблоко лежало, которое будет на благо всем служить. Яблоко это никто пусть не трогает, и покуда оно лежит и радует ваш взор — не будете вы знать печали".

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Булавки

"Чтобы от сглаза себя и близких своих защитить, нужно булавки использовать".

Серебряные или стальные колокольчики

"Представители злых сил — трусливый народ, они тишину любят и звуков громких боятся. Особенно плохо им становится, если звуки повторяются регулярно, поэтому в каждом доме должны быть колокольчики".

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Валенки

"Судьба — девка добрая, на подарки нежадная. Только нужно ей помочь доброту ее проявить. Заведи ты себе пару валенок и ни о чем не тужи, она тебе в них гостинцев и наложит".

Посох

"Посох будет стеречь энергию добрую, которая в твоем доме живет, и тебе поможет избавиться от энергии нехорошей, которой в поездке нахватаешься".

Мыло

"Простое мыло обязательно надо в доме своем иметь, оно верную службу сослужит, от всей нечисти и хворобы отмоет".

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Свечи

"Свечи — вот что поможет людям сохранять и поддерживать энергию в доме. Настоящие свечи, отлитые из воска, обладают поистине чудесной силой. Я расскажу тебе, какую свечу и для чего применять, но с этим знанием нужно обращаться очень аккуратно, ибо сила свечей может как помочь, так и навредить, если злоупотребить ею".

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Зеркало

"Круглое зеркало добро запоминает. Если дома оно будет, всякое счастье не утечет, а с зеркалом останется".

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Ветряная вертушка

"Всякий, кто с ветром сможет совладать, будет жить да горя не знать. Тот, кто сможет сделать так, что ветер всегда будет дуть в его сторону, никогда не будет одиноким и несчастливым. Если хочешь счастья найти — спроси об этом у ветра. А чтобы научиться с ним говорить, заведи в доме ветряк".

Высушенная рыбья чешуя

"Рыбья кожа несет в дом достаток и довольство во всем. Тот, кто сможет правильно выделать ее, не будет знать нужды и горя. Только важно правильно спрятать этот талисман, а иначе может выветриться вся его волшебная сила".

Крючок

"Заведи стальной крючок, лови на него рыбку счастья и удачи, рыбку, которую исполняет все мечты и желания. Плети им кружеве своей судьбы — чем затейливей да красивей наплетешь, тем интересней жизнь твоя сложится!".

Клубок шерстяных ниток

"Хочешь найти дорожку к счастью своему? Хочешь постоянно чувствовать свою нужность в этой жизни? Хочешь, чтобы с тобой были твои любимые люди? Обязательно держи в доме клубок шерсти".

Точило

"Точи и оттачивай свое счастье на точиле! Пусть отлетает прочь все, что притупилось и состарилось, пусть новое и острое, ладное да складное будет с тобой в твоей жизни. Заведи в доме точило! Оно нечисть отвадит, а деньги привадит! Пусть нечисть знает, что есть у тебя, чем против нее оружие отточить!".

Янтарь

"В доме должно быть солнышко застывшее, в смоле отраженное. Янтарь обязательно заведи, чтобы он и в голове твоей, и в судьбе все прояснял".

houseofamber.com

Песочные часы

"В стекле время остановилось и песком стало, ты им как хошь крутить можешь, и вперед быстро, и назад немного. Коли сможешь ты песочные часы приручить, в жизни о потраченном времени жалеть не будешь".

pexels.com

Финиковая пальма и верба

"Пальму из зернышка вырасти. Пусть она тебя защищает и дом твой оберегает, а Христа славит всегда. А вербу храни в дому своем из года в год, из года в год. Она благость принесет, богатство и успех во всех делах твоих притянет. Первейший твой друг и помощник".

Птица счастья

"Счастье в дом птица счастья приносит, повесь деревянную игрушку над кроваткой ребенка, пусть смотрит на нее, как на солнышко желтенькое, следит за ней, а она его крыльями своими осеняет. Она его охранять станет, сказочки ему расскажет, слезки его высушит. И станет он смеяться, на нее глядя, и пальчиком показывать, и гулить".

Икона

"Ты не поленись в церковь сходить, да не только свечки за здравие и за упокой поставить. Зайди в лавку церковную, да выбери себе икону, которая тебе по жизни помощницей станет. Можно обдуманно к выбору подойти, но лучше всего посмотреть на иконы и выбрать ту, которая у тебя наибольшую радость вызывает".

Черный камень

"Чтобы сон был хороший, нужно помощника себе найти, который будет тебя во сне охранять. Тут пригодится тебе черный камень придорожный, самый неприметный. Это только кажется, что от него одни неприятности. Коли в дом принесешь камень такой, вовек не будешь знать со сном проблем".

pexels.com

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