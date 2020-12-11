Как правильно целоваться: руководство журнала из 1940-х. Фото

В 1942 году редакция американского иллюстрированного журнала Life выпустила руководство о том, как правильно целоваться. Наверное, авторы хотели показать, как парам сделать такие моменты еще романтичнее.

Снимки наглядно показывают, как это нужно делать с научной точки зрения, хотя и в духе 40-х. OBOZREVATEL также предлагает подборку других фотографий того времени о том, как влюбленные, прощаясь или встречая друг друга, показывали собственные "рекомендации" правильного поцелуя (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Надписи "Wrong" и "Right" на фотоиллюстрациях в журнале означают, соответственно, как неправильно и правильно целоваться:

Снимки из руководства о правильном поцелуе Life

Подобная "сдержанная" поза, по мнению авторов, выглядит очень по-детски. Правильнее, советовали они, если девушка и парень будут стоять близко друг к другу, но при этом не сжимать партнера в объятиях очень сильно.

Руководство о том, как правильно целоваться Life

Также при поцелуе в 40-х советовали не слишком "разваливаться" на кресле. По мнению авторов руководства, такая поза выглядит не изящно. А вот правильно будет, если девушка присядет на рукоятку кресла, а парень возьмет ее в крепкие и одновременно нежные объятья.

Предлагаем также подборку исторических фото о любви в военные годы, которые охватывают период 1940-х годов:

Москва встречает победителей, 1945 год; женщина наклоняется за перила поцеловать британского солдата, возвращающегося со Второй мировой войны, Лондон, 1940 год

Жан Мур опускается на колени и целует ее жениха – ветерана Второй мировой войны Ральфа Неппела, прикованного к инвалидной коляске, 1945 год; молодая женщина поднимает ноги, обнимая и целуя американского солдата на вокзале, 1945 год

Солдат возвращается домой с войны, 1940-е; моряк наклоняется над забором и поднимает свою подругу для поцелуя, 1945 год

Прощание с солдатами, апрель 1943 года; американский солдат целует свою английскую подругу на лужайке в Гайд-парке, 1945 год

Молодая женщина на роликовых коньках и её солдат, 1940 года; прощание с солдатами, апрель 1943 года

Английский солдат наслаждается поцелуем, 1945 год; отправление солдат на железнодорожном вокзале Пенн в Нью-Йорке, апрель 1943 года

Американский солдат и местная девушка, 1940 годы; солдат и его девушка прогуливаются среди овец в Кенсингтонском саду, Лондон, 1945 год

Девушки обнимают и целуют солдат, 1945 год; поцелуй на Таймс-Сквер, Нью-Йорк, 8 мая 1945 года

Актриса Марта О’Дрисколл целует солдата на прощание в Лос-Анджелесе, 1941 год; американский солдат и французская девушка, 1944 год

Солдат и девушка в Гайд-парке, 1945 год; свидание солдата и его подруги, 1940 годы; американский солдат катает японскую девушку на велосипеде, Япония, 1946 год

Солдат целует медсестру Красного Креста, 1945 год; девушка взбирается, чтобы попрощаться с солдатом, уходящим на Вторую мировую войну, 1940 год

Пара отдыхает в Гайд-парке, 1945 год; прогулка в Гайд-парке, 1945 год

Американский солдат целует французскую девушку на велосипеде во время освобождения Парижа, 1944 год; поцелуй победы, 1945 год

Девушка целует своего мужа после его увольнения 1 января 1945 года; поцелуй победы, 1945 год

Матрос целуется с медсестрой на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Это знаковое фото, символизирующее окончание Второй мировой войны, 1945 год zagge.ru

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