Как правильно целоваться: руководство журнала из 1940-х. Фото

В 1942 году редакция американского иллюстрированного журнала Life выпустила руководство о том, как правильно целоваться. Наверное, авторы хотели показать, как парам сделать такие моменты еще романтичнее.

Снимки наглядно показывают, как это нужно делать с научной точки зрения, хотя и в духе 40-х. OBOZREVATEL также предлагает подборку других фотографий того времени о том, как влюбленные, прощаясь или встречая друг друга, показывали собственные "рекомендации" правильного поцелуя (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Надписи "Wrong" и "Right" на фотоиллюстрациях в журнале означают, соответственно, как неправильно и правильно целоваться:

Подобная "сдержанная" поза, по мнению авторов, выглядит очень по-детски. Правильнее, советовали они, если девушка и парень будут стоять близко друг к другу, но при этом не сжимать партнера в объятиях очень сильно.

Также при поцелуе в 40-х советовали не слишком "разваливаться" на кресле. По мнению авторов руководства, такая поза выглядит не изящно. А вот правильно будет, если девушка присядет на рукоятку кресла, а парень возьмет ее в крепкие и одновременно нежные объятья.

Предлагаем также подборку исторических фото о любви в военные годы, которые охватывают период 1940-х годов:

Как сообщал OBOZREVATEL: