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/Блоги - Психология

Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психологВсе статьи автора

Как познакомиться с мужчиной: инструкция

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Сегодня затронем животрепещащую тему "Может ли женщина знакомиться первой?". Мы уже как-то обсуждали ее, и споров было много.

Мое мнение - чем меньше загонов, тем ближе к счастью. Я считаю, что от того, кто будет знакомиться первым, развитие отношений не зависит никак. ⠀ ⠀

Итак, собственно техника. Она проста, но справиться с ней могут немногие. Нужна устойчивая адекватная самооценка, открытость и доброжелательность. Место знакомства значения не имеет: хоть магазин, хоть СТО, хоть ресторан. ⠀

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Выбираете жертву (для начала не особо вам симпатичную, чтобы провал сильно не расстроил). Подходите. Заговариваете. ⠀ ⠀

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Приветствуете, обращаете на себя внимание. "Добрый день. Можно вас побеспокоить?".

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"Разогреваете" собеседника. "Ой, я вижу, вы так хорошо разбираетесь...", "Кажется, вы увлекаетесь..." и т.д. ⠀ ⠀

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Просите о помощи. "Не могли бы вы мне помочь с выбором..." (фраза на "троечку", потому что предполагает ответ "Не мог бы"). Лучше - "Помогите, пожалуйста, с выбором..." или "Будьте так добры, поднимите мне эту резину домой на 4 этаж" (шучу). ⠀ ⠀

Благодарите, делаете комплимент. "Спасибо большое, вы такой добрый (отзывчивый, так хорошо разбираетесь, милый, удивительный мужчина и т.п.)". ⠀

Если после этого у вас не взяли номер телефона или не продолжили беседу, то мужчина занят, не настроен, женат, в отношениях, не герой вашего романа и пр. Вы здесь не при чем, если только не провалили знакомство. ⠀

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Если хочется жертву таки добить, то можете спросить, как вы можете отблагодарить человека. И непринужденно оставить свой номер телефона для подумать (визитка здесь кстати), если он сразу не сообразил, что происходит.

Затем удаляетесь, дыша духами и туманами. В этом деле важно не пережать - чувствуйте контакт. Все должно быть в радость. ⠀

Для мужчин этот способ тоже подходит, но с просьбой о помощи надо быть аккуратнее, дабы не выглядеть слабаком. Парфюм, стиль - подходящая сфера. А еще телефон придется брать самому.

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Лилия АхремчикЛилия Ахремчик
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Источник:Facebook Лилии Ахремчик
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