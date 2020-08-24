Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться: 5 признаков

Все женщины мечтают о красивой свадьбе и крепкой семье. Но частенько бывает так, что отношения есть, а к браку, как к логичному и естественному их этапу, дело не идет.

В таких моментах нужно присмотреться к поведению своего избранника, чтобы понять – возможно, он и не собирается создавать с вами семью. В связи с этим издание "Рамблер" рассказало, на какие признаки в первую очередь нужно обращать внимание.

Ни с кем не знакомит

Длительные отношения подразумевают знакомство с его друзьями и, конечно, родителями. Если вы до сих пор не общались с ними ни разу, будьте на чеку, ведь это странно! Мужчины обязательно приглашают на семейные ужины любимую женщину, с которой планируют связать свою жизнь, чтобы она понравилась родителям.

kladovushka.ru

Совсем вас не ревнует

Если вашему партнеру безразлично, какое впечатление вы производите на других мужчин и неинтересно, с кем вы общаетесь, то это опасный сигнал. Абсолютное равнодушие часто говорит не о силе духа, а о том, что вы для него – случайная спутница.

wired.me

Требует слишком многого от вас

Он может помыкать вами и требовать выполнить что-то, дабы он снизошел до предложения женитьбы. Самое плохое в этом всем то, что дождаться предложения будет сложно, он просто не захочет расставаться с возможностью держать партнера в неведении.

maya-ballet.ru

Никогда не идет на компромиссы

Возможно, вам хорошо вместе, но он видит совсем другое будущее и не готов идти на компромиссы. Его не волнует ваша реакция, а обида – раздражает. Свои ошибки и промахи он просто не замечает, зато о ваших всегда готов напомнить. Такие мужчины, чаще всего, прекращают отношения, когда находят для себя "вариант получше".

my-shrink.net

Не строит с вами никаких долгосрочных планов

Если ваш возлюбленный не спешит делиться своими мечтами, избегает разговоров о будущем, или говорит только о себе – это явный признак того, что он не строит с вами никаких долгосрочных планов. Тут уже стоит задуматься, нужен ли вам такой партнер по жизни.

yaroslav-samoylov.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо признаки, которые выдают неуверенного в себе мужчины.

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