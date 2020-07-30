Часто женщине нравится мужчина, которого она совсем не знает. В таком случае необходимо самой сделать несколько шагов навстречу своей любви, но так, чтобы человек даже не догадался о том, кто был инициатором начала отношений.

Понравиться мужчине с первого взгляда – это немалая работа над собой. Женщине нужно быть одновременно и естественной, и мудрой, и просчитывать все действия заранее, пишет otnosheniya.temaretik.com.

Хорошо выглядеть

Замечательный образ – самый простой способ обратить на себя внимание. Мужчинам нравится изящество, легкость, сдержанность и стиль. Отметим, что стиль – это не только удачная одежда, но и соответствующий макияж, который подчеркивает ваши черты лица, манеры, взгляды, движения. Мужчинам интересны те женщины, которые способны вызвать интерес.

Женщина должна хорошо выглядеть 24 Канал

Не бояться знакомиться первыми

Он должен знакомиться первым – это стереотип, который многим девушкам так и не позволил попробовать пообщаться с мужчиной, который понравился. Если вы хотите познакомиться с ним, для этого можно выбрать любой способ: оказаться на вечеринке рядом с ним или написать сообщение в соцсети. Лучше всего начать разговор с простых фраз. Если вы ему симпатичны, он обязательно поддержит беседу.

Интересоваться мужчиной

Мужчине понравится, если вы во время разговора будете интересоваться его увлечениями, работой и другим. Психологи советуют сначала установить с мужчиной визуальный контакт. Если он уже смотрит на вас, то посмотрите ему прямо в глаза, но буквально на секунду. Через некоторое время можно повторить этот прием и добавить легкую улыбку.

Не бояться говорить

Если мужчина пригласил вас на свидание, то он уже вами заинтересовался. Поэтому не стоит переживать и нервничать. Будьте ему одновременно другом и девушкой. Если вы придете на свидание красивой и очаровательной, но при этом вы не будете поддерживать разговор, то мужчина может изменить мнение о вас.

Как понравиться мужчине своей мечты: 5 секретов kanalukraina.tv

Использовать женские хитрости

Чтобы ему понравились ваши слова, они должны быть в первую очередь искренними. В разговоре можно использовать фразы, которые подчеркивают ваши положительные эмоции рядом с этим человеком. "Мне хорошо с тобой" – простые слова, которые будут приятны человеку.

Также используйте такие женские хитрости, как запах, очарование, взгляд, ум, голос, одежда и женственность. Работайте над собой, подчеркивайте свои лучшие стороны и исправляйте недостатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о типах женщин, которые не нравятся мужчинам.