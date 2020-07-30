Как понравиться мужчине своей мечты: 5 секретов
Часто женщине нравится мужчина, которого она совсем не знает. В таком случае необходимо самой сделать несколько шагов навстречу своей любви, но так, чтобы человек даже не догадался о том, кто был инициатором начала отношений.
Понравиться мужчине с первого взгляда – это немалая работа над собой. Женщине нужно быть одновременно и естественной, и мудрой, и просчитывать все действия заранее, пишет otnosheniya.temaretik.com.
Хорошо выглядеть
Замечательный образ – самый простой способ обратить на себя внимание. Мужчинам нравится изящество, легкость, сдержанность и стиль. Отметим, что стиль – это не только удачная одежда, но и соответствующий макияж, который подчеркивает ваши черты лица, манеры, взгляды, движения. Мужчинам интересны те женщины, которые способны вызвать интерес.
Не бояться знакомиться первыми
Он должен знакомиться первым – это стереотип, который многим девушкам так и не позволил попробовать пообщаться с мужчиной, который понравился. Если вы хотите познакомиться с ним, для этого можно выбрать любой способ: оказаться на вечеринке рядом с ним или написать сообщение в соцсети. Лучше всего начать разговор с простых фраз. Если вы ему симпатичны, он обязательно поддержит беседу.
Интересоваться мужчиной
Мужчине понравится, если вы во время разговора будете интересоваться его увлечениями, работой и другим. Психологи советуют сначала установить с мужчиной визуальный контакт. Если он уже смотрит на вас, то посмотрите ему прямо в глаза, но буквально на секунду. Через некоторое время можно повторить этот прием и добавить легкую улыбку.
Не бояться говорить
Если мужчина пригласил вас на свидание, то он уже вами заинтересовался. Поэтому не стоит переживать и нервничать. Будьте ему одновременно другом и девушкой. Если вы придете на свидание красивой и очаровательной, но при этом вы не будете поддерживать разговор, то мужчина может изменить мнение о вас.
Использовать женские хитрости
Чтобы ему понравились ваши слова, они должны быть в первую очередь искренними. В разговоре можно использовать фразы, которые подчеркивают ваши положительные эмоции рядом с этим человеком. "Мне хорошо с тобой" – простые слова, которые будут приятны человеку.
Также используйте такие женские хитрости, как запах, очарование, взгляд, ум, голос, одежда и женственность. Работайте над собой, подчеркивайте свои лучшие стороны и исправляйте недостатки.
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