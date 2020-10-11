Как победить осеннюю хандру: 5 советов психологов

Осенняя хандра может возникнуть из-за стресса после окончания сезона отпусков, смещения биоритмов, в связи с началом учебного года или чувством вины в том, что не удалось реализовать планы в течение лета.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал лучшие советы психологов по борьбе с этой проблемой.

Что такое осенняя хандра

Основной причиной осенней хандры ученые называют естественное смещение циркадных ритмов – биологических часов организма. Так, когда на улице темнеет, у человека увеличивается выработку мелатонина, отчего сразу появляется желание лечь спать. Утром же яркий свет блокирует выработку этого гормона и стимулирует гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение.

Осенью и зимой, когда в течение короткого дня многие почти не видят солнца, происходит сбой: мелатонин вырабатывается практически в самый разгар рабочего дня. В следствие чего появляются сонливость, лень и апатия.

Как бороться с осенней хандрой

Чтобы справиться с проблемой, постарайтесь добавить в свой ежедневный график больше света и движения. Эффективны будут занятия спортом, хобби, полноценные сон и питание и т.п.

Займитесь спортом

Это может быть покупка абонемента в фитнес-клуб, занятия с тренером, уроки танцев или даже просто банальная пробежка. Главное – учесть общий уровень физической подготовки и врожденный темперамент.

Полноценно питайтесь

Хорошая еда дарит удовольствие. В борьбе с осенней хандрой хорошо помогают жирная рыба, орехи, черный шоколад, шпинат, брокколи, овсянка, гречка, морковь, тыква, кабачки, зеленый горошек, травяные сборы (зверобой, шиповник, мята, мелиса).

Соблюдайте режим сна

Некоторым достаточно и шести часов сна, но кто-то и после десяти чувствует себя невыспавшимся. Стоит учитывать такие индивидуальные особенности.

Кроме того, отсутствие режима в сне и питании приводят организм в состояние стресса. Попробуйте хотя бы неделю ложиться спать в одно и тоже время (желательно до 12 ночи), а затем уже выработается привычка.

Найдите хобби

Плотный график, множество обязанностей и стресс способны свести с ума. Найдите что-то для души и черпайте вдохновение из книг, рукоделия, рисования, музыкальных инструментов, цветоводства. Также можно придумать что-то небанальное, к примеру устроить дома сад бонсай или заняться робототехникой.

Ведите активную социальную жизнь

Вопреки плохому настроению продолжайте видеться с друзьями, ходить на свидания и вечеринки. Можно взять пример со Швеции, где зимой устраивают "уютные пятницы": собираются с друзьями, запасаясь закусками и какао.

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