В ленте какой-то чудик разместил пост о сорокалетних женщинах. Проиллюстрировал его почему-то фотографией Джоанны Ламли, которой, на минуточку, в мае исполнится 74 года. Ну и подпись сделал соответствующую – мол, как бы вы женщины, не пыжились, не стремились привлечь наше внимание и показаться молоденькими после сорока, возраст уже не скрыть.

Нет, я, конечно, понимаю, что "после сорока" - понятие относительное. И 41 год после сорока, и семьдесят. И даже восемьдесят лет – это тоже, формально, после сорока. Но все-таки иллюстрировать пост о женщинах самого цветущего возраста при помощи фото леди, которая лет на 30-40 старше заявленного – это слишком.

Другой чудак дал рекомендации сорокалетним женщинам, чем им заниматься. По его мнению, достойными занятиями можно считать сидение с внуками, вязание, а в случае полной слабости и нетрудоспособности женщин – кормление голубей. И фотографию к посту присовокупил типа вот этой. Вот так выглядят эти самые сорокалетние женщины, которым уже пора кормить голубей. Страшно представить, как, по его мнению, выглядят женщины в девяносто.

Да что там чудики, вы почитайте бесконечные советы стилистов, которые, судя по написанному, ходят в первый класс, а то и вообще в ясли. Какие прически носить женщинам после сорока? Можно ли носить длинные волосы женщина после сорока? Дозволительна ли юбка выше колена, если тебе исполнилось сорок пять? Напоминает детей, которые рисуют взрослых с длинной седой бородой и костылем, потому что для них что сорок, что пятьдесят, что сто лет – одинаковая древность.

Мне кажется, что такие посты и советы пишут самые что ни на есть глубокие теоретики. С ними рядом нет никаких женщин: ни молодых, ни зрелых. Ни красивых, ни серых мышек. И двадцатилетних, ни сорокалетних. Только горькое беспросветное одиночество и обида на весь женский пол.

Что же касается настоящих сорокалетних, то они, безусловно, выглядят по-разному. Но в этом возрасте есть одно безусловное преимущество. Женщина может уже сама решать, как ей выглядеть, как стричься и чем заниматься. Не так ли?