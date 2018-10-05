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Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Как пережить осень?

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Большинство моих знакомых на дух не переносят осень. Особенно горбушку октября и весь ноябрь. Щедрый ломоть волчьего месяца до самого Сочельника. Пытаются заесть тоску тыквенными и физалисными пирогами и к Новому году не помещаются в шубы.

Прописываются у "голубых экранов". Разбазаривают электричество, одновременно зажигая во всех комнатах свет. Не могут проснуться и вытянуть большой палец из-под одеяла. Согреться. Собраться. Настроиться.

Новости
Жертвы магнетизма бабника

Я наконец-то выяснила причину происходящего. Мы привыкли, что нас постоянно развлекают. Лето - солнцем, прибоем, дайвингом, зима – боем курантов, коньками и рождественскими колядками, весна – цветущими вишнями, Пасхой, пикниками. Осень единственная пора, требующая взять ответственность за свой досуг. Проявить смекалку, фантазию и инициативу.

Небо утеплилось синтепоном. Со скамеек сошла краска и синяки. Чумазые от виноградного сока пчелы укладываются в ульях. Птицы, перекусив козинаками, собираются не то в Чикаго, не то в Прованс. Кошки поголовно красят в рыжий хвосты, натягивают гетры и укладываются под абажуры. Лес причесывает к зиме сосны и составляет грибную карту. Скоростные трассы примеряют сапоги на танкетке. С пригорода тянет ознобом. Заморозками. Кофе с "бейлисом".

Так давайте выберем попрочнее альпенштоки, чтобы ускорить движение по пробкам и дождям. Запасемся сидром и салонной "мафией".

Новости
Что с нами происходит, или Кассир не виноват

Перекрасим в календуловый занавески. Потомим на медленном огне некоторые соображения и уху. Вынесем из дома несъеденные баклажаны, метафоры и клише. Отмоем въевшуюся в стены жару. Зафаршируем перец рожью. Набьем рябиной пистолеты и смастерим новые сита. Порежем на кубики настой крапивы. Сменим помаду и сюртуки. Подсолим дороги, спрячем сокровища, сошьем парочку кукол и насочиняем еще больше радужных дел.

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Автор
Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
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