Как пережить кризис среднего возраста: названы пять главных советов

Ольга Веркалец Психология 17:59, 20.10.2020 Обновлено: 18:29, 20.10.2020

Психолог Юлия Медведева посоветовала делиться своей болью с другими, обращаться за помощью и медленно двигаться к целям, чтобы как можно быстрее выйти из кризиса среднего возраста.

Об этом эксперт написала в эксклюзивном блоге для OBOZREVATEL. По ее словам, нет ничего критичного в том, что какая-то часть пути уже пройдена. Поэтому важно прекратить хоронить себя, свои надежды, планы и соблюдать пять основных советов.

Просто подумайте о себе

Остановитесь, переведите дух, уделите внимание здоровью, разберите хлам. Пока вы не впадаете в депрессию, сохранения устойчивости может быть лучшей стратегией. Это не значит, что вы должны игнорировать серьезные проблемы в своей жизни. Это просто означает, что следует быть внимательным и терпеливым к себе.

Во время кризиса среднего возраста стоит больше уделять внимания себе.
Tochka.net.

Делитесь своей болью с другими

Если вы поделитесь своими чувствами с близким другом, который может слушать с сочувствием, а также поддерживать вас в переживаниях, вы можете почувствовать себя менее одиноким.

Не критикуйте себя

Часто мы сравниваем наши достижения с достижениями других и решаем, что терпим неудачу. Это только создает дополнительные страдания. В такие моменты лучше сказать себе: "Я не должен быть лучше, чем кто-либо другой" или "Хватит себя сравнивать".

Обращайтесь за помощью

Никто не читает ваших мыслей и не наблюдает за вами так пристально, как вы думаете или надеетесь. Если чувствуете, что впадаете в апатию, тревожность или понимаете, что жизнь померкла – скажите это. Для начала можно поделиться переживаниями с другом, но распутать ваши чувства сможет психотерапевт.

Во время кризиса среднего возраста важно обсуждать свои переживания.
newsdaily.org.ua

Медленно двигайтесь к своим целям

Когда вы чувствуете спад, связанный с кризисом среднего возраста, не меняйте резко ситуацию. Например, увольнение с работы не принесет желаемого результата. Вместо этого подумайте о внесении небольших изменений, которые соответствуют вашим навыкам, опыту или связям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было собрано лучшие советы психологов, как бороться с осенней хандрой. Она может возникнуть из-за стресса после окончания сезона отпусков, смещения биоритмов в связи с началом учебного года или чувством вины в том, что не удалось реализовать планы в течение лета.

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