Здоровье — огромная ценность для любого человека. Кто-то заботится о нем больше, кто-то меньше. Иногда мы заболеваем или болеет кто-то из близких, и это вызывает тревогу. Такая тревога проходит, как только здоровье восстанавливается. Но бывает так, что человек постоянно обеспокоен разными симптомами, чрезмерно переживает о своем здоровье и нередко трактует обычные изменения в организме как признаки болезней. В народе таких людей снисходительно называют мнительными, ипохондриками. Но они действительно страдают. Что же такое чрезмерная тревога о здоровье и как перестать сильно о нем переживать?
Что такое чрезмерная тревога о здоровье
Чрезмерная тревога о здоровье — распространенное психическое расстройство, которым страдает 5% населения. Оно характеризуется следующими признаками:
есть телесные симптомы, которые доставляют дискомфорт, но они имеют психологическое происхождение, хотя человек об этом не знает или этого не признает;
есть нормальные телесные симптомы, которые являются результатом обычной работы организма и не несут вреда, но человек трактует их как признаки болезни;
есть страх болезни, а иногда человек уже убежден, что болеет чем-то, хотя врачи проводят обследования и говорят, что это не так;
есть чрезмерная обеспокоенность здоровье, несоизмеримая с рекомендациями врачей.
Определить, есть ли у вас это расстройство, поможет психотерапевт или психиатр. Расстройство дорого обходится. Тревога стимулирует раз за разом искать заверений у врачей, проводить множество повторных обследований, даже менять привычный образ жизни. Часто люди с чрезмерной тревогой о здоровье становятся более пассивными, стремятся себя не нагружать, могут впасть в депрессию, даже бросают работу.
Но у меня есть симптомы, я плохо себя чувствую!
Телесные симптомы могут возникать по ряду причин. Одно из возможных объяснений — какое-то заболевание. Но есть и другие причины, например, обычные изменения в организме, которые пусть и приносят иногда дискомфорт, но являются безобидными. Физическое состояние постоянно меняется, фиксировать каждое изменение бесполезно. После напряженного дня вы утомлены и может появиться головная боль, но завтра она пройдет, если не зацикливаться и не переживать. Чем больше переживаний, тем ярче симптомы.
На физическое состояние влияют тревога и стресс. Организм готовится бежать или нападать, даже если мы не приняли это решение осознанно. Мозг и тело реагируют одинаково на все виды угроз: физические — бегущий на нас медведь, социальные — ссора с кем-то, угроза порицания, вымышленные — переживания о будущем. Сердце быстрее качает кровь, дыхание учащается, сознание будто сужается, появляется одышка, дискомфорт в груди, мышечное напряжение, головная боль, головокружение, покалывания по телу, другие симптомы. По своей природе они неопасны. Но чем больше фокуса на этих симптомах, тем они чаще и ярче ощущаются, что вызывает тревогу. И круг замыкается.
Почему появляется чрезмерная тревога о здоровье
Тревога о здоровье часто развивается у мнительных и переживающих людей с чувствительным темпераментом, если человек много болел в детстве, или болели близкие, из-за чего ребенка излишне опекали. Большую роль влияют убеждения касательно здоровья в семье и культуре: "болезни — кошмар", "надо постоянно быть начеку и переживать о здоровье", "кто не переживает, тот беспечен" и так далее. Тревогу о здоровье может запустить какое-то тяжелое событие, например, болезнь или смерть кого-то из близких, собственное заболевание, ошибка врачей, сильный стресс, паническая атака.
Что поддерживает чрезмерную тревогу о здоровье
Тревогу о здоровье поддерживает несколько замкнутых циклов.
Выявление и проверка физических симптомов
Давайте проведем небольшой эксперимент. Обратите внимание на большой палец левой ноги. Сконцентрируйтесь. Думайте о нем, ни на что не отвлекаясь. Попробуйте почувствовать, что с ним. Какова его температура, есть ли пульсация, покалывание или какие-то другие ощущения. Действительно вникните во внутреннюю жизнь своего большого пальца. Готова поспорить, что даже если вы до этого ничего не ощущали, то во время эксперимента ощущения появились. Сканировать тело в режиме 24/7 неполезно. Чем больше мы обращаем внимание на что-то, тем больше начинаем замечать это.
Поиск информации о заболевании
Вы просыпаетесь утром и чувствуете тяжесть, тошноту, вялость. Начинаете искать объяснение в интернете и находите возможные варианты: от заболевания желудочно-кишечного тракта до опухоли мозга. Не все симптомы совпадают, но нарастает переживание — а вдруг у меня действительно болезнь? Появляются симптомы тревоги и вы снова пытаетесь найти причину в теле.
На самом же деле вы вчера были в ресторане и съели что-то не то, что бывало с каждым. Но цикл переживаний уже замкнулся.
В человеческом организме постоянно что-то происходит. Появляются и исчезают легкие боли, бурчание в животе, подергивания и покалывания. Наше тело активно трудится, даже если мы этого не замечаем. Человек с чрезмерной тревогой о здоровье замечает "продукты труда" и начинает о них переживать. А интернет и знакомые могут быть ненадежным источником информации.
Поведение мнимого больного
Когда человек излишне обеспокоен своим здоровьем, он начинает замедляться и ведет более пассивный образ жизни. Он ошибочно считает, что так убережет себя от нагрузки, к примеру, на сердце, и ему станет лучше. Но происходит обратное: без активности организм ослабляется еще сильнее. Общее состояние усугубляется ощущением слабости, что заставляет человека еще больше волноваться о здоровье и еще сильнее ограничивать свою активность.
Постоянный поиск заверений
Чрезмерная тревога на время стихает, если человек получает заверение, что с ним все в порядке. Но со временем формируется зависимость от заверений и консультаций. Замечаются новые (на самом деле старые) симптомы, и снова нужно бежать проверять. Поэтому тревога о здоровье создает огромную воронку в семейном бюджете: повторные обследования, анализы, консультации у разных врачей. Цикл замыкается.
Заверений можно искать не только у врачей, но и у близких: "У меня сегодня нормальный цвет лица? А послушай сердце, ничего, что оно так бьется?" Близкие выражают свое мнение, но его хватает ненадолго.
Избегание всего, что связано с болезнью
Из-за тревоги человек может запретить близким говорить о недомоганиях, включать новости и фильмы, где есть упоминание о болезни. Я знаю людей, которые из-за своей тревоги перестали ездить и ходить теми маршрутами, по ходу которых есть больницы, даже если путь становится в два раза длиннее. Ненадолго такое избегание ослабляет тревогу. Но чем больше мы чего-то избегаем, тем сильнее пугаемся, если это видим. А информация о болезнях все равно рано или поздно попадется на глаза. И даже если мы специально стараемся не думать о болезни, эти мысли никуда не денутся.
Как перестать сильно переживать о здоровье
Определить, есть ли у вас расстройство тревоги о здоровье, может только специалист. Но вы можете использовать следующие советы, чтобы избавиться от лишних переживаний.
Перестаньте пытаться избавиться от симптомов
У нас всегда есть какие-то симптомы. Избавиться от них — невыполнимая задача. Тело меняется день ото дня, год за годом. То, что нужно научиться делать, — это меньше переживать. И если врачи сделали вам какие-то назначения, важно придерживаться их в адекватной мере — как рекомендовано.
Найдите другие объяснения симптомам
Примите идею, что симптомы — не обязательно признак болезни. Они могут быть вызваны тревогой, стрессом или являться результатами обычных физиологических изменений. Запишите все причины, по которым вы чувствуете себя больным, а потом подумайте, могут ли они объясняться как-то иначе. Пример:
Физическая активность, занятие любимым делом, хобби, работой помогают отвлечься. Если вы чувствуете, что снова пристально сканируете тело, отвлекитесь, рассмотрите место, в котором находитесь. Другой способ — научиться относиться к мыслям как просто к мыслям, и начать замечать, что симптомы приходят и уходят сами по себе, как облака на небе. Для этого регулярно делайте следующее упражнение:Смените фокус внимания
Сядьте удобно, но с достаточно ровной спиной. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Обратите внимание на положение своего тела, на то, как вы себя чувствуете. Перенесите фокус внимания на звуки, которые близко, в этой комнате. Расширьте внимание и попробуйте расслышать то, что звучит далеко, и чего вы раньше не слышали — шум машин, капающая вода в кране, разговор прохожих на улице, пролетающий вертолет… Делайте упражнение несколько минут, а потом верните внимание к своему телу и самочувствию. Откройте глаза.
Определите, какие действия помогают вам, а какие усугубляют ситуацию
Оцените действия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Например:
Начните отказываться от заверений, самообследований, поиска информации о болезнях или избегания ее. Постепенно восстанавливайте свой нормальный режим дня и активности. Уделяйте время делам, которые вы перестали делать или хотели бы делать, не перетруждаясь, но увеличивая активность день ото дня.Перестаньте делать то, что вредно в долгосрочной перспективе
Обратитесь за помощью
Если врачи в который раз заверили вас, что беспокоиться не о чем, а вы все равно переживаете, обратитесь за помощью к психотерапевту. Самый эффективный вид терапии при такой проблеме — когнитивно-поведенческая терапия. Перед тем, как составить план терапии, специалист поинтересуется теми обследованиями, которые вы прошли, их результатами и заключениями врачей. При необходимости направит на дообследование. После того, как картина будет ясна, вместе вы составите план терапии. Помните, что диагноз может поставить только специалист.
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