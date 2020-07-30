Пользователь Reddit с ником Spinachraviolli рассказал, что не может перестать думать о стыдных моментах из прошлого перед сном. Под его публикацией люди назвали способы борьбы с подобной сложностью.

Пост набрал за день на сайте более двух тысяч лайков. Так, один из комментаторов с ником Jeffcallahan3 призвал мужчину избавиться от мысли, что эти стыдные действия связаны с ним, и представить, что это происходит с кем-то другим. Во-вторых, предложил поменять свой текущий подход, если это происходит регулярно и его еще можно исправить. И напоследок пользователь назвал необходимым выработать способность принять произошедшее как есть и забыть об этом.

Как перестать думать о стыдных моментах перед сном: названы способы (фото - the-challenger.ru)

Юзер Xolarix заметил, что в таких ситуациях помогает создавать список положительного в жизни. Он посоветовал читать его в те моменты, когда мужчину посещают навязчивые мысли. А также отметил, что стыд за прошлое говорит об изменении человека в лучшую сторону.

Пользователь AMagnificentBiscuit согласился с предыдущим комментатором. По его словам, негативные эмоции от событий в прошлом из-за собственных действий – показатель развития человека. Он считает, что неудача является элементом обучения: так люди учатся менять поведение в лучшую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчины рассказали о том, как девушки делали им предложение руки и сердца.