Как отучить ребенка от гаджетов: 5 советов психолога

Отучая ребенка от гаджетов, не стоит применять резкие ограничения. Действовать нужно постепенно, шаг за шагом приближаясь к намеченному результату.

Так считает психолог Елена Плешакова. В своем Instagram специалист привела несколько рекомендаций.

Развитие и кружки

Важно на собственном примере показать ребенку, как брать в свои руки ответственность за развитие. Так, стоит уделять больше времени ребенку, гулять с ним, играть в развивающие игры. Полезным будет также записаться в кружок или секцию.

Терапевтические сказки

Если ребенок дошкольного возраста, ему могут помочь терапевтические сказки, такие, как "Антикапризин", "Федя и компьютер", "Приличный телевизор" и другие.

Стоит уделять больше времени ребенку, гулять с ним, играть в развивающие игры Иллюстративное фото / Pixabay

Личный пример

Старшим детям важен личный пример родителей и совместная деятельность. Постарайтесь слушать и понимать своего ребенка. Можно применять навыки эмпатического слушания, когда вы слушаете своего ребенка, но отказываетесь от намерения его изменить, вместо этого предлагая варианты совместного решения, которое устроит обоих.

Развитие мышления

Полезно развивать системное мышление у ребенка. Попробуйте вместе подумать, кем он хочет быть в будущем, и разобрать ситуацию на примере причинно-следственной связи. Например, когда он будет знаменитым актером или врачом, – тоже не будет отрываться от гаджета?

Отключение гаджета

Рекомендуется также отключать гаджеты один или два раза в неделю, а также на две недели в год (например, во время вашего отпуска).

Выполнения всех этих рекомендаций поможет построить другие отношения с ребенком и вернуть его к нормальной жизни. Процесс может быть трудным, вам может потребоваться больше времени, чем вы ожидали. Следует быть готовым к ссорам, слезам и недовольству со стороны ребенка. При этом не нужно отчаиваться – важно идти до конца по выбранному пути и настроиться на результат.

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