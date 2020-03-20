Как организовать рабочий процесс дома во время карантина: дельные советы

В связи с карантином, введенным в Украине из-за мировой пандемии коронавируса, многие украинцы вынуждены работать дома.

Поскольку дистанционная работа привычна не для всех, OBOZREVATEL предлагает своим читателям несколько дельных советов, которые помогут организовать эффективный рабочий процесс дома во время карантина.

Как работать дома во время карантина Pixabay

Так, для начала стоит подготовить специально отведенное место для работы. Оно должно быть удобным для вас, но не слишком (кровать и диван не подойдут).

Чтобы во время работы вас ничто не отвлекало, телефон и соцсети желательно отключить.

Задачи, которые вам необходимо выполнить в течение дня, зафиксируйте в блокноте. Так вы не упустите из внимания ни одну из них.

Кроме того, чтобы все успеть, старайтесь придерживаться расписания, аналогичного тому, по которому вы работаете в офисе.

Если во время работы вас постоянно отвлекают, мягко объясните близким, что вы на работе и вам нужно трудиться.

При этом небольшие перерывы по 15-30 минут не повредят, но делать их нужно после того, как вы выполнили одну из задач.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как лучше всего использовать самоизоляцию во время карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!