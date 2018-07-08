О женщинах в возрасте, которые красятся и одеваются так, как в 17 лет, уже написано множество статей. Стилисты уже объяснили им все про строббинги и контуринги, маскировку нависшего века и особенности нанесения основы на зрелую кожу. Парикмахеры рассказали им, как подстричься, тренеры – как похудеть, а дизайнеры спроектировали тысячи интересных фасонов одежды.

Однако все это мелочи, декор, так сказать, примерно тоже самое, что советы, в какой цвет покрасить фасад здания. Или что-то про ландшатный дизайн приусадебного участка. А как же все остальное?

Почему целая армия дипломированных специалистов не расскажет женщинам, что с возрастом должен меняться и их стиль общения с мужчинами? Почему эта простая истина ускользает от самых блестящих умов?

Да, женщина с огромными стрелками синего цвета во все веко до брови выглядит старомодно (хотя я видела такое и в новых журналах). Женщина, которая до сих пор красит голову гидроперитом, вызывает удивление. Но все это мелочи по сравнению с женщиной, на лице которой явно написано "мое тирамису лучшее в городе, добивайтесь меня, принцы", а ей при этом … уже 90 лет.

Почему никто не объяснит дамам, что их детское представление о мужчинах как о скотах, которые хотят тебя поиметь, воспользовавшись твоей доверчивостью и царящим кругом патриархатом, давно можно списывать в утиль? Увы, этого хотят уж далеко не все.

Мужчины не против заводить жаркие романы с дамами "кому за…". И молодые, среднего возраста, и зрелые. Единственное, чего они не ждут – что взрослая женщина вдруг начнет вести себя как девочка 15 лет, которая впервые поняла, что может развести одноклассника на пиццу. Они не думают, что имеют дело с одноклассницей, которая обиделась за отсутствие "валентинки". Они не могут предположить, что и тут обязаны быть шутами, развлекающими скучающую королеву. И не только они должны проявлять инициативу, да.

Сексуальная стратегия женщины с возрастом совершенно точно должна меняться. И не в стиле известного выражения "свободная касса!", как хотелось бы многим мужчинам. А в сторону общения двух взрослых, равнозначных и заинтересованных друг в друге партнеров. Этот стиль общения прекрасен и интересен, и даже забавнее размышлений о том, сесть в тот порше или еще поломаться.

Взрослые девочки, которые, не заметив последние лет 20 своего взросления, и продолжают сидеть с табличкой "мое тирамису самое лучшее в городе", и очень удивляются, когда на них не реагируют. Потом они пишут мне злые каменты из серии "вы все врети, я уже пятый год прокачиваю ресурсы и сижу под табличкой "лучшее тирамису", а женихов все нет. Наверное все дело в том, что мне 37". Ну и правильно, что нет. Глупость не должна размножаться.

Единственно верная стратегия для дам, не живущих в мусульманских регионах и желающих познакомиться, будет в том, чтобы оторвать от дивана жопу, и подумать, где найти человека, который ищет тебя. И хорошенько взвесить, что ты можешь этому человеку предложить (эта фраза обычно вызывает кудахтанье про то, что это он мне должен предлагать, иначе лучше сидеть дома с мамой).

Два человека, которые равны друг другу. Два человека, которые друг другу интересны. Которым есть, что друг другу предложить. Это же так просто. Это проще, чем брючные костюмы пастельных оттенков, основа под макияж для зрелой кожи и особенности метаболизма в зрелом возрасте.

Но возмущаются дамы необходимостью вести себя иначе гораздо больше, чем необходимостью одеваться иначе. Почему?