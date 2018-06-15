Все люди в той или иной степени подвержены стрессу. Контролировать свое поведение и эмоции не всегда удается, поэтому каждому из нас время от времени приходится жалеть о сказанном или сделанном. В особенности сложно контролировать поступки, инстинкты и эмоции, отвечающие за удовлетворение актуальных либо базовых потребностей. Если вы стали замечать, что вы все чаще выходите из себя, ваши слова и действия приносят вред не только вам, но и окружающим, необходимо поработать над тем, чтобы контролировать свои эмоции. О том, как научиться держать себя в руках и пойдет речь в этой статье.

Импульсивность и воля: как развить навык самообладания и не срываться

Срываясь, люди выражают свои негативные и позитивные переживания, совершая необдуманные действия. То есть поддаются своим импульсам.

Импульсивность — невозможность противостоять своим сиюминутным желаниям и порывам. Противоположность импульсивности — психическая саморегуляция (самоконтроль).

Импульсивность неподвластна человеческой воле, так как лишена осознанности. Самоконтроль позволяет трезво мыслить в сложившейся ситуации, контролировать свое психическое состояния усилием воли и, соответственно, держать себя в руках.

Воля — способность осуществлять свои желания и цели, принимая взвешенные решения. Данная психическая функция является основой самоконтроля.

Навык самообладания обусловлен генетически, однако развивается воспитанием, а потом и самовоспитанием. У детей и недостаточно зрелых взрослых личностей воля развита плохо. Это может быть причиной недисциплинированности, импульсивности, малодушия и агрессии. Также не умеют контролировать свои эмоции люди психологически неблагополучные, с органическими и физиологическими поражениями головного мозга, с психопатологиями.

Существует гипотеза о том, что умение держать себя в руках напрямую связано с успешностью в жизни. Люди, которые не могут сдерживать себя и поддаются импульсам, в большей степени склонны к разному роду зависимостям, подвержены стрессу, у них чаще случаются конфликты на работе и в личной жизни. Поэтому вопрос о том, как держать себя в руках актуален еще и потому, что это влияет на улучшение качества жизни.

Итак, перейдем от теории к практике.

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Контролируем поведение при стрессе

Эти три простых правила помогут контролировать свои эмоции, особенно в ситуациях, когда тебя выводят:

Не действуйте спонтанно, сдержите порыв усилием воли, мысленно сказав себе: “Стоп. Я владею эмоциями, а не они мною”. Также это можно визуализировать, представив себя возвышающимся (в физическом плане) над ситуацией, которая в данный момент происходит.

Глубоко вдохните и медленно сосчитайте до 10. Этого будет достаточно, чтобы сдержать негатив и в сердцах не наговорить глупостей.

Подумать о последствиях и задать вопрос: “А значимо ли все это? Будет это важным завтра, через месяц, через год?”

Следуя этим советам, со временем вы научитесь не поддаваться сиюминутным импульсам. А чтобы развить в себе самоконтроль, необходимо поработать со своей личностью более глубоко.

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Осознайте природу эмоций

Понимание природы возникновения эмоций облегчит их переживание. Сила и тон эмоций зависят от пережитого опыта, настроения, а также физического и психологического состояния. Один из ярких примеров эмоционального заражения — паника. Возникая в толпе, она поражает абсолютно каждого, поэтому очень важно покинуть это место. Это касается и всех остальных ситуаций — зная источник эмоций, постарайтесь его ликвидировать.

Физические способы

Вдумайтесь в саму фразу “держать себя в руках” — в ней кроется ответ. Вы можете мысленно обнять себя или в буквальном смысле сцепить руки сзади, сдерживая порывы. Примите ту позу, в которой вам будет удобно, расцепите зубы, расслабьте шею и плечи. Если вы боитесь собеседника, смотрите ему прямо в глаза — это поможет снизить страх. Но все это возможно в том случае, когда вы не находитесь в состоянии хронической усталости и недосыпа, так как в это время вы являетесь крайне уязвимы. Чтобы быть психически устойчивым человеком, нужно достаточно спать и отдыхать.

Юмор — лучший помощник при стрессе

В трудной ситуации всегда находите что-то глупое или смешное, если не получается — фантазируйте. К примеру, вы слышите в свой адрес неаргументированные упреки — представьте, что обидчик в этот момент говорит мультяшным голосом или превращается в жабу.

Примите ситуацию такой, какая она есть

Порой обстоятельства складываются таким образом, что повлиять на них никак нельзя. Нужно понять, что выплескивание эмоций и волнение совершенно бесполезны. Примите обстоятельство как данность и подумайте, что делать дальше.

Психологическая помощь

Если ситуация зашла далеко, вы не можете проявлять волю, плачете, срываетесь на крик, истерики и т. д., обратитесь за помощью к психологу. Возможно, все дело в затянувшейся депрессии. В таком случае вам могут потребоваться сеансы психотерапии или медикаментозное лечение (его может назначить невролог или психиатр).

Работа над собой — самый тяжелый труд, но он стоит усилий для улучшения качества собственной жизни.