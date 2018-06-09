Развод — крайне сложный период в жизни людей, которые его пережили. Даже если совместная жизнь уже давно дала трещину и пара жила, как соседи, справиться с окончательным разрывом очень трудно. После того, как посуда побита, слезы выплаканы, а эмоции поутихли, возникает вопрос: “Как начать новую жизнь после развода?”, пишет Александр Поповский в своем блоге.

1. Не занимайтесь самокопанием

Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди после разрыва — уход в свои мысли с вопросами: “А что было бы если…?”, “Когда все пошло не так?”, “Почему я тогда сказал/сказала то-то и то-то?”. Это абсолютно бесполезное занятие, так как развод уже свершился. Именно в тот момент ситуация сложилась таким образом.

2. Прекратите все контакты

Чтобы начать новую жизнь, нужно окончательно и бесповоротно оборвать все контакты — не звонить, не искать случайных встреч, не выспрашивать у родственников и друзей о бывшем муже/жене. Если есть дети, то общаться лучше только о них, не переходя границы. Чем быстрее вы отвыкните друг от друга, тем скорее привыкните к новой жизни. Очень малому количеству пар удается сохранить дружбу после разрыва, поэтому лучше соблюдать нейтралитет — у вас будет больше шансов сохранить хотя бы нормальные человеческие отношения.

3. Сосредоточьтесь на себе

Только представьте, у вас появилось время на то, чего вы давно хотите. Если вы женщина, теперь у вас есть время ходить после работы в зал, а не бежать готовить ужин. А если вы мужчина, то можете, наконец, уехать на рыбалку на три дня, а не на несколько часов. Примеры, конечно, банальны, но основная мысль в том, что теперь у вас появилось время на то, чем вы жертвовали во имя быта и семьи. И тогда жизнь после развода не будет казаться бесконечной черной полосой.

4. Поменяйте что-то

Это может быть смена имиджа или перестановка в квартире. Пусть это станет визуализацией вашей новой жизни. Есть возможность сменить город или даже страну? Отлично! Мысли о переезде и сам переезд помогут избавиться от бесконечных самокопаний.

5. Займите голову работой

Окунитесь в свои рабочие обязанности с головой, изучите новое направление или вовсе смените род деятельности. Возможно, благодаря усилиям, вы пойдете вверх по карьерной лестнице, что повысит пошатнувшуюся уверенность в себе.

Жизнь после развода с ребенком

Как показывает практика, после разрыва брака дети зачастую остаются с матерью. Поэтому жизнь после развода для женщин кажется труднее. Отчасти это так и есть, но все же не стоит унывать — ведь именно ребенок является той движущей силой, которая не позволит долго хандрить.

Что касается финансов, то здесь также возникает вопрос: “Как устроить свою жизнь после развода?”. Во-первых, вы можете рассчитывать на алименты, хотя у некоторых женщин гордыня берет верх и они отказываются от помощи. Во-вторых, если вы до этого не работали, то придется изменить уклад привычной жизни — примите эту ситуацию и ищете пути ее разрешения. Поиски работы также помогут отвлечься от лишних мыслей. Главное, помните — вы не единственная и не последняя, кто оказался в такой ситуации. Есть масса примеров, когда жизнь после развода менялась кардинально, причем в лучшую сторону.

Также большинство полагает, что жизнь после развода с ребенком ставит крест на новых отношениях. Но это будет только в том случае, если вы не позволите этим самым отношениям с вами случиться. Дети ни в коем случае не являются помехой для новых отношений.