Что может быть проще, чем познакомиться с женщиной? Но и в этом деле некоторые умудряются наломать дров. В результате получают отказ, полный презрения взгляд, а то и неприятности покруче…

У кого из мужчин возникают подобные проблемы?

Мужчины-добиваки

Такому мужчине в детстве кто-то рассказал сказку о принцессе, которую надо добиваться, победив дракона. Мнение самой принцессы при этом не учитывается.

Вместо того, чтобы приставать к тем женщинам после того, как заметил нежный взор, кокетство, флирт, эти атакуют вообще всех подряд. Коронная фраза: " И тут я подбегаю к ней сзаду…"

Женщина может быть совершенно не готова к такому повороту событий. Возможно, она ждет свекровь из магазина, спешит в поликлинику, или вы просто не ее типаж. Не нужно пробивать стены лбом и обегать женщин "сзаду". Знакомьтесь с теми, кто к вам расположен – на вероятность отказа в десятки раз меньше.

То же самое касается и мужчин, которые продолжают тебя преследовать, например, ехать за тобой на машине, после трех ясных и четких нет. Чего они добиваются?

Мужчины-снисходяки

Мужчины-снисходяки пытаются добиться того же, выбирая самых несимпатичных, на их вкус, барышень. Уж они-то точно не откажут, а будут счастливы, что я обратил на них внимание! – думает такой мужчина. В результате уже в самом построении фраз при знакомстве слышится легкая жалость: "А ты ничего, страшненькая…". Любая нормальная барышня, оскорбленная таким поворотом сюжета, конечно же, посылает мужчину в сад.

Ни страшненькие женщины, ни женщины весом 300 килограммов, ни женщины старше 80 лет – никто не хочет жалости и снисхождения. Все хотят ухаживаний, или хотя бы симпатии и разговора на равных. Зачем оскорблять даму жалостью? Лучше сразу поискать кого-то получше.

Другое дело, когда для этих "получше" ты совершенно "не уровень". Но это уже совсем другая история.

Новости Как нельзя знакомиться после 30 лет

Мужчины-отомстяки

Если первые два типажа просто откровенно глуповаты, то третий – на самом деле опасен для общества. Это мужчины, которые стремятся отомстить за отказ.

Недавно увидела на одном мужском форуме тему "Чмор недочеловеков…". Открыв, буквально обалдела. Женщину, которую тебе отказала при знакомстве, предлагалось дергать за волосы, кидаться в нее всякой гадостью, раздавать подзатыльники, и прочее, прочее, попадающее под статью "побои". Вся это нужно было делать с целью "сбить с женщин корону", чтобы они "почувствовали себя беззащитными шкурками", и не смели отказывать, тем более высокомерно.

Такое обиженное оно преследует женщин, которым само и навязывается, хотя они вовсе не просили. Где логика? Где разум? Даже если женщина отказала в крайне резкой форме, то это вовсе не повод нарываться на административное нарушение. Да и выглядит просто убого.

Словом, дорогие мужчины, чтобы со знакомствами у вас все было хорошо, следует запомнить всего одну истину. Знакомьтесь лишь с теми женщинами, которые проявляют к вам интерес, а остальных отпустите с миром, даже если они невоспитанны и заносчивы.