Начну с шокирующего определения: измена – попытка сохранить союз.

Воздержитесь ненадолго от звонков любовницам или любовникам, дочитайте моё послание до конца, извините за каламбур. С "концом" тут можно играть по-разному. Если грамотно пристроить конец вдали от семейного гнезда, то брак может стать бесконечным. А для женщин просто какая-то колдовская практика получается: чтобы брак не закончился, нужно регулярно кончать подальше от дома. Шутки шутками, а с изменами всё не так просто, как мы привыкли думать.

Измен боятся как признака разрушения отношений в паре. Близость с другим партнёром, независимо от формы сближения, воспринимается как предательство любви. Особенно порицаема в патриархальном обществе женская измена. Одна из причин непереносимого мужского страха женских леваков связана с тем, что мужчина может быть уверен в том, что жена выносила его ребёнка, если она гарантирует моногамию. А женщина всегда уверена, что ребёнок её, и это одно из немногих половых преимуществ.

Принято считать, что мужчины "гуляют" по причине природной склонности к полигамии. Патриархальное общество придумало себе такое оправдание и держится за него, как за спасательный круг, потому что если признать, что никакой природной полигамии у приматов не существует, то ни одного убедительного довода, оправдывающего естественность мужских измен, не найдётся.

Если бы мужики научились бегать на четвереньках и отрастили клыки, выли бы по ночам и загрызали одиноких прохожих для поддержания природной формы, они бы сошли за волков, и у них бы появилось оправдание. Но нет, они по-прежнему напоминают обезьян и производят на свет по одному детёнышу, как водится у приматов. А видовой особенностью приматов и человеческого сообщества как наследника приматов является формирование привязанности между двумя особями, а не между одной мужской особью и несколькими женскими. Возможно, кто-то из мужчин готов настаивать на том, что произошёл от кобелей и жеребцов, но вряд ли дело дойдёт до такого переворота в науке об эволюции.

Чтобы понять, что такое измена, сначала надо разобраться, что такое привязанность, потому что измена – это нарушение здоровой привязанности в паре. Договоримся, что привязанность – это видотипическая, адаптивная мотивационно-поведенческая функция приматов, в том числе, человека. Для выживания человеческого детёныша на первых порах важен контакт с одним значимым взрослым, с матерью или с тем, кто её заменяет. Если контакт с матерью прерывается, возникает угроза смерти для младенца. Но в процессе взросления формируется такой опыт, который позволяет развивать познавательный интерес к миру, отдаляться от матери, но при этом оставаться уверенным в её поддержке и принятии.

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Взрослеющий ребёнок, испытывающий здоровую привязанность, уверенный в том, что мама его не отвергнет, может отдаляться, чтобы расширять знания о мире и приобретать новый опыт, и может приближаться вновь. И самое потрясающее: только человек – единственное существо, способное к длительной привязанности.

К несчастью, так уж получилось в человеческом обществе, что многие дети столкнулись с травмой отвержения, с потерей веры в то, что мама всегда будет рядом в случае опасности. Короткий отпуск по уходу за ребёнком и ясельное воспитание или собственный травматический опыт мамы и постоянное эмоциональное отвержение ребёнка по семейной традиции часто становились причиной нарушения привязанности у девочек и мальчиков. У таких травмированных детей сформировалась нездоровая привязанность: либо неспособность сближаться в результате недоверия, либо неспособность отдаляться от значимой персоны по причине страха потери.

Так создаётся благоприятная среда для бегства от близости в браке. Так формируются два типа поведения в паре: избегающий и преследующий. Согласитесь, это распространённая ситуация: чтобы не сближаться с одной женщиной, он начинает сближаться с несколькими одновременно, а она идёт на курсы "Как на всю жизнь привязать мужика за яйца". Она догоняет – он убегает. Так проходит жизнь…

Сейчас вы вправе задать вопрос: в чём же спасительная функция такого избегания здоровой привязанности одного мужчины или одной женщины? Мой ответ может показаться оправданием измен. Но на самом деле такова печальная правда жизни. Избегающий и преследующий партнёры только так могут сохранять и поддерживать союз, пока по каким-то причинам не случится преодоление травмы. Парадоксально, но даже в этой эмоциональной драме оба будут находить некое подобие удовлетворения: она будет страдать, любить и тратить все жизненные силы на сохранение союза любыми правдами и неправдами, а он будет гордиться своей полигамностью и удерживать около себя двух или больше значимых женщин. Детская боль никогда не забудется: потеря связи с одной значимой персоной смерти подобна!

Но это ещё не вся тайна целительной силы левака! Вас ждёт шокирующее откровение о том, как левак может стать настоящим спасением для семьи!

Начну с того, что в психологии существует понятие "гомеостаз" - это энергетическое, а по сути, эмоциональное равновесие в паре. Сам термин "гомеостаз" происходит от греческого слова "гомеостазис", что в переводе означает "сила устойчивости". В отношениях мужчины и женщины гомеостаз – это направление энергии на поддержание стабильности и баланса в паре.

Представьте себе, встретились мужчина и женщина, полюбили друг друга, почувствовали гармонию и решили идти по жизни вместе. В этот момент чувство баланса позволяет обоим переживать яркие чувства и ощущения: он даёт энергию ей, она даёт энергию ему, обмен вызывает радость и эйфорию. Однако проходит время, и головокружительный восторг влюблённости начал угасать. Это естественный процесс, влюблённость не может длиться вечно. У эмоционально зрелых людей это состояние переходит в более глубокое, но менее впечатляющее по яркости чувство – в любовь.

К таким переменам готовы далеко не все мужчины и женщины. Некоторые из них хотят жить в вечном угаре, в крышесносном гормональном токсикозе, в сексуальном опьянении. А в момент завершения этого наркотического состояния впадают в тоску и ощущают потерю чего-то важного. Собственно, точно так же ведут себя не только зависимые от любовных переживаний, но и зависимые от химических веществ – алкоголя и наркотиков. Возникает потребность в новой дозе для поддержания эйфории.

Что происходит в паре, где обменные процессы перестают удовлетворять потребности? Предположим, она начинает чаще встречаться с подругами, ходить на шопинг, посвящать больше времени своим личным интересам. Энергетический баланс в паре начинает исчезать. Гомеостаз нарушен. Для жизнеобеспечения системы нужны экстренные меры. И тогда он направляет часть своей не востребованной в отношениях энергии на встречи с друзьями, походы в баню, спортзал, поездки на рыбалку и охоту, уикенды в мужской компании с традиционными мужскими утехами.

И всё бы ничего, гомеостаз уже почти вернулся, но в этот момент она обнаруживает, что беременна, а он обнаруживает, что его личная жизнь с этой женщиной закончена. У неё теперь есть цель, на которую она направляет огромный поток своей энергии, а его доля энергии в эту цель почему-то не направляется. Разбалансировка системы входит в критическую стадию. Женщина объединяется с ребёнком, а муж как бы остаётся один. Чтобы хоть как-то сохранить семью и вернуть гомеостаз, он направляет свою энергию на другую женщину. Так счёт выравнивается: она и ребёнок – на одной чаше весов, он и любовница – на другой чаше весов. Мир, труд, май! Если жена не догадывается, то все счастливы!

Измена как сближение с другим партнёром – это, по сути, изменения в гомеостазе пары, которые приводят к выравниванию баланса. Это вынужденная мера для сохранения и поддержания равновесия.

Раскачивание любовной лодки с целью её движения против течения может происходить по разным сценариям. Оставшись один, мужчина может попытаться вернуть равновесие при помощи алкоголя, при помощи компьютерных игр, при помощи разных других "гирек", которые будут уравновешивать чаши семейных весов. Главное – чтобы его энергия в паре была направлена на внешние источники, с которыми возможны энергообменные процессы.

А сейчас хочу вам предложить новую интерпретацию слова "измена". Измена – это экстренные меры, направленные на то, чтобы в паре ничего не изменилось по сути, чтобы мужчина и женщина сохранили союз. Обратите внимание, мало кто из мужчин, сохраняющих отношения с любовницами, планирует развод с женами. Как бы они ни обманывали своих многочисленных партнёрш, сколько бы ложной надежды они не давали своим сексуальным подругам, такие мужчины сохраняют верность своим брачным отношениям. Они старательно поддерживают гомеостаз и укрепляют брак. А уж если муж надумал разорвать отношения с женой, он просто уходит из семьи и меняет одну женщину на другую. Вот это и есть настоящая измена как попытка радикально изменить свою жизнь.

Во всей этой шокирующей истории есть, с моей точки зрения, два важных вывода.

Вывод первый: находясь в отношениях с избранником или избранницей, задумайтесь о том, что вы делаете вместе, и что вы делаете порознь. Если вы начинаете сливаться с партнёром, ваша личность неизбежно утрачивает индивидуальность, вы становитесь придатком другой личности, её обслуживающим персоналом. Но если вы отдаляетесь на критическую дистанцию, то разрываются отношения эмоциональной близости, и союз подвергается суровым испытаниям.

Вывод второй: пары, которым хватило мудрости пережить нарушения в гомеостазе и сохранить здоровый баланс без измен, ощущают совершенно новый уровень отношений, погружаются на новую глубину или взлетают на новую высоту своих чувств. Левак укрепляет брак! И это прекрасно!

Что я хочу пожелать вам, мои дорогие читатели? Изменяйтесь, но не разрушайте гармонию, если вы дорожите любовью. Сближайтесь, но не сливайтесь до потери своей индивидуальности. Отдаляйтесь, чтобы сохранить личные психологические границы. И берегите гомеостаз!