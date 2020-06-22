Как и зачем женщины манипулируют мужчинами: названы "опасные" фразы

Женщин принято считать "слабым полом", они якобы всегда нуждаются в помощи и поддержке, их легко обидеть и расстроить.

Однако, как правило, женщины гораздо лучше чувствуют психологию мужчин. Именно поэтому им легче манипулировать ими. Для этого у женщин даже есть "волшебные" фразы, которые помогут добиться того, что им нужно. "Рамблер" перечислил основные из этих фраз.

"Я обиделась"

Если мужчина услышал эти два слова, то ближайшее время ему лучше не совершать необдуманных поступков. Во-первых, он должен радоваться тому, что женщина признала тот факт, что обиделась.

Рixabay

Следующие несколько часов она может игнорировать мужчину, а после фразы "что случилось?" ответит "ничего". На самом деле, в это время у мужчин просто "ломается мозг" и они просто не знают, что им делать дальше. Часто после этой фразы мужчины идут в ближайший магазин за цветами и конфетами.

"Помоги мне"

Этой фразой женщины заставляют мужчин чувствовать себя сильнее. Им приятно знать, что они могут помочь женщине. Так они могут подтвердить свою силу и мужество.

В это время женщины знают, как важно их партнеру почувствовать себя опорой, поэтому при каждом удобном случае делают ему приятно этой фразой. В следующий раз мужчину уже не придется просить о помощи, он сам будет нести пакеты из продуктового и открывать дверь.

Рixabay

Извинение и признание правоты

Чтобы охладить любой спор или ссору, женщина просто признает правоту мужчины. Даже, если он не прав. Так, партнер начнет чувствовать свою победу, но скоро они оба уже забудут о том, по какому поводу ругались.

Однако в некоторых случаях женщина начинает объяснять свою точку зрения и стоять на своем уже после того, как у мужчины отступили эмоции.

Рixabay

Молчание

На самом деле, манипуляция молчанием гораздо эффективнее, чем какие-то другие фразы. Когда женщина молчит, мужчина понимает, насколько он виноват. Еще хуже, если женщина находится не рядом и игнорирует своего партнера. Тогда он всеми силами пытается добиться ее расположения.

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