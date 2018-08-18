Как достигать поставленных целей: советы психолога

Для исполнения самых заветных желаний необходимо ставить четкие цели и идти к ним. И дело не в масштабе - это может быть обычное для девушек желание сбросить лишний вес или же заветное - найти любовь.

Психолог, психоаналитик и эксперт проектов СТБ Анна Кушнерук рассказала OBOZREVATEL, как действовать, чтобы планы реализовывались, а мечты могли стать реальностью.

Жить должно быть любопытно

Если цель человека истинная и она ему созвучна, на неё найдется как энергия, так и достаточно любопытства. Жить должно быть любопытно.

Мы постоянно отменяем тот факт, что усилия - это напряжение, психика всегда стремится его сбросить. Важно научиться наслаждаться тем, что мы с успехом преодолеваем свои усилия ежедневно. В этом тоже есть результат работы над собой.

Вера в себя

Не спешите себя ругать и штрафовать в случае неудач. Для начала нужно дать себе возможность отреагировать на ситуацию так, как чувствуете. После ежедневных задач и приложенных усилий проводите себе психическую инвентаризацию: как же много я, оказывается, ежедневно делаю! Как же много я ещё могу! Делайте, радуйтесь этому, делитесь с другими этой радостью, наслаждайтесь как процессом, так и отдыхом от ценного занятия. Тогда верить в себя будет проще.

СТБ

Что делать с комплексами?

Важно к ним отнестись с уважением, прежде всего, ведь они рождены вашим прошлым опытом. Но прошлое должно рано или поздно "пройти".

Как психоаналитик, я категорически против радикальных стрессовых марш-бросков. Я за то, чтобы перемены происходили не от ненависти к себе, а от бережной любви.

Шаг за шагом разрешайте себе пробовать. Исследуйте, нравится ли вам танцевать/шить/носить ту или иную одежду и т.д. Именно это поможет жить более открыто и качественно.

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