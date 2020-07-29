Пользователь Reddit AnbuDaddy6969 рассказал, что получил предложение руки и сердца от своей девушки. Под его публикацией мужчины, в жизни которых был такой же опыт, начали делиться своими историями.

Пост набрал за два дня 700 комментариев. По словам AnbuDaddy6969, он сам готовился позвать свою девушку замуж и даже купил кольцо, однако она его опередила и первая сделала предложение, пишет Lenta.ru.

Zalminen из Финляндии рассказал, что находился в отношениях на расстоянии. Он также планировал сделать девушке предложение, поэтому хотел устроить квест, в конце которого должен был подарить обручальное кольцо. Однако в Финляндии 29 февраля – это день, когда женщине можно самой предложить мужчине заключить брак. Именно 29 февраля девушка Zalminen сделала ему предложение, на которое он согласился.

Как девушки делали мужчинам предложение руки и сердца: интересные истории Womanday.in.ua

Пользователь LunaticSongXIV рассказал, что они с девушкой прогуливались, и она сказала: "Нам надо жениться". На следующий день они подали заявление, церемония была назначена через две недели. В день свадьбы сотрудник, который должен был зарегистрировать брак пары, забыл обо всем и ушел с работы. А Grouchy-Painter получил предложение в текстовом сообщении от девушки, которая через несколько месяцев бросила его и объявила себя лесбиянкой.

Real_Lumen вспомнил, что ему сделала предложение девушка, с которой он встречался всего один раз. Парень помогал ей записать музыкальный альбом, при этом она его совсем не впечатлила. Через некоторое время девушка в одном из сообщений предложила жениться, аргументировав это тем, что они могут стать "лучшей в истории парой, что пишет песни". Однако пользователь отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен сделал предложение своей 24-летней девушке Эмми Крокдал.