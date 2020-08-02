Как бороться с депрессией: 4 простых совета психолога
Причинами клинической депрессии могут быть продолжительное давление со стороны родителей, незаконченная сепарация (зависимость от родителей) и неуверенность в себе.
Так, часто человек стремится удовлетворять потребности других людей, забывая о собственных, считает психолог Александр Шахов. В своем Instagram специалист привел несколько советов по борьбе с депрессией.
1. Режим дня
Распорядок дня крайне важен для психического и физического здоровья. При несоблюдении режима психика копит тревогу и беспокойство, которые, в свою очередь, приводят к бессоннице.
Для здорового сна ночью стоит воспользоваться техниками медитации, релаксации, желательно не сидеть вечером в соцсетях.
2. Здоровое питание
Здоровый рацион, включающий необходимое количество полезных веществ, также очень важен для психического здоровья.
3. Физическая активность
Обязательно включите физическую активность в свой распорядок дня, пусть это будет хотя бы получасовая прогулка быстрым шагом.
4. Помощь психолога
Если не получается справиться с депрессией самостоятельно, стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы разобраться в причине проблемы и освободиться от внутреннего давления.
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