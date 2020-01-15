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15 января • обновлено в 10:52
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/ Блоги - Психология

Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналист Все статьи автора

Измена: никто не защищен от неверности

1.4т

С коллегой по бывшей работе мы общаемся урывками. Поздравляем друг друга с Троицей и Днем независимости. Обсуждаем семейные отели Египта. Способы лечения простуды. Методы контрацепции. Бывает, жалуемся или напротив, нахваливаем своих мужей. Обмениваемся ссылками рецептов. Она мне – печенье "Тающий снег", я ей – домашний мармелад. Хвастаемся обновками. А вчера сотрудница позвонила по другому поводу и выпалила звонким не то от страха, не то от гордости голосом:

– У меня появился любовник, так что можешь меня поздравить!

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Я не знала как в таких случаях поздравлять и какими словами. Внутри все оцепенело, будто окатили жидким азотом. Конечно, подобное происходит сплошь и рядом. У соседей, дальних родственников и даже у животных. Самка пингвина соглашается на секс с другим при условии, что тот не поленится подстелить гальку. Лосиха, которая уже выбрала пару и сказала лосю свое трубное "да", может с легкостью сменить партнера, заслышав более красивый тембр другого самца. Нередко на две семьи живут воробьи и енотовидные собаки, вот только мы не еноты, не змеи и не лоси. У нас все в разы сложнее, заковыристее, хлопотнее.

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Конечно, никто не защищен от неверности, тем более что соблазны преследуют на каждом шагу. Нам хочется в неположенном месте перейти дорогу, проскочить на красный, съесть еще один эклер, осушить второй бокал вина, выкурить еще одну сигарету и пофлиртовать с красавчиком, рассекающим на "харлее". С ним наверняка будет ярче, дольше, острее. Жаль только все тайное непременно становится явным и это чревато катастрофическими последствиями.

Вспомнился забавный случай, рассказанный одним медиком-ассистентом. В четыре часа утра в дежурную больницу привезли женщину из ближайшего села с диагнозом аппендицит. Молодой хирург, шутник еще тот, начинает операцию под местным наркозом, и чтобы повеселить собравшуюся публику, обращается к пациентке:

– Танюша, а вы знаете, что в женском организме на брюшине есть желтые точки?

Испуганная женщина отрицательно качает головой.

– А что они меняют свой цвет на коричневый, если дама изменяла мужу?

Пациентка еще больше бледнеет и облизывает пересохшие губы.

– Коллеги, обратите внимание, обнаружил одну коричневую точку… Вторую… Третью…

В этот момент раздается ее чуть не плачущий голосок:

– Неправда! Неправда! Я изменила мужу всего лишь однажды!

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Зачем нужен муж?

Всякий раз размышляя об изменах, вспоминаю мысль Франсуазы Саган, утверждающую, что неверность – это когда тебе нечего сказать мужу, потому что все уже сказано другому. Идею эзотериков, допускающих, что при наличии мужа и любовника женщина становится энергетической кормушкой для обоих мужчин. Вот только надолго ли ее хватит, чтобы сбалансированно кормить двух матерых самцов одновременно?

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Автор
Ирина Говоруха Ирина Говоруха
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Украина
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Источник
Источник: Facebook Ирины Говорухи
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