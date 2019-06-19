На днях моя хорошая знакомая призналась, что вспоминает об отсутствии мужчины несколько раз в месяц.

В момент оплаты коммунальных и покупки сыну новых кроссовок. Вторая, всякий раз ковыляя из магазина, навьюченная говядиной, яблоками и постным маслом, тоже остро чувствует нехватку сильного плеча. А еще когда требуется снести с лестницы отпускной чемодан, передвинуть шкаф и разобраться почему барабан стиральной машинки бьет током.

Facebook Ирины Говорухи

Третья мечтает о спутнике ближе к сентябрю, что бы тот перевез с огорода картошку, встретил в аэропорту и сопроводил бабушку на обследование. Четвертая, деля жилплощадь с родителями и семьей старшего брата, грезит замужеством с целью переезда в отдельную квартиру.

Как-то раз стала свидетелем занимательного разговора. Две девушки, видимо недавно переехавшие в столицу и снимающие комнату с хозяйкой, громко обсуждали бойфренда одной из них. Они так увлеклись, что даже не приходилось вострить уши. Плюсов у "жениха" оказалось много. Целуется прилично, в кино сводил, кофеем напоил и длинноногую розу презентовал без единой колючки.

- А машина у него есть?

- Нет

- А квартира?

- Снимает на Троещине.

- Тогда не вариант.

Новости О чем я никогда не расскажу мужу

Совсем не обязательно ставить штамп в паспорте для рождения ребенка. Есть масса желающих заняться сексом без презерватива и последующих обязательств. Не стоит нестись в ЗАГС, чтобы было кому отвезти тещу в санаторий, а тестя в ресторан "Невинный садовник" на встречу с одноклассниками. Для этого существует такси. Глупо выходить замуж с целью никогда больше не поднимать тяжести. Подобные услуги оказывают носильщики или крепкие ребята из компании "Возовоз". Короче говоря, не стоит покупать целую свинью, когда хочется съесть сосиску. Поэтому лучше принять факт, что муж – это не бесплатный банк спермы, сантехник, банкир и квартиродатель в одном лице. Он не мусорщик, не плотник и не личность, меняющая лампочки. Не заправщик, мойщик машин, парковщик, выгульщик собак, аниматор и тем более, не топщик бань. (хотя многие это делают блестяще и с удовольствием) Замужество - не сделка. Не - бартер. Не - "шахер-махер". Это прежде всего взаимная любовь и сотрудничество, так как избранник – партнер, лучший друг, единомышленник и самый родной человек. Тот, с которым временами трудно, но очень занимательно расти и развиваться. Решать конфликты, договариваться, создавать что-то новое. Подниматься над бытом, а не увязать в нем. Муж – прежде всего личность, а не "штаны". Человек, с которым в кайф обменяться новостями, мнениями и энергией. Он прежде всего мужчина, а не волшебная палочка.

Когда-то одна журналистка написала, что кавалер требуется даме, как велосипед - рыбе. Мне импонирует мнение Михаила Лабковского, подчеркнувшего, что муж и жена нужны друг другу для радости, а если человек видит в другом не счастье, а агрегат для выполнения определенных функций, это финиш.

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