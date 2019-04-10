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/Блоги - Психология

Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Материнство в корне меняет жизнь: истории известных женщин

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Под впечатлением этой истории уже который день. Ее рассказала Оксана Байрак во время недавнего выступления, и у всего зала перехватило дыхание.

В далеком 1972 году шли съемки фильма "Укрощение огня". В одном из эпизодов на горном плато собрался народ, чтобы поглазеть на взлет аэроплана. Когда "лайнер" поднялся в небо, все устремились за ним, вопя от счастья. Ада Роговцева уже знала о своей беременности и понимала, насколько может быть чревато нестись со всех ног, а потом падать прямо в пересушенные овсянницу и мятлик. Только она верила в их обоюдные силы, поэтому мысленно обратилась к крохе: "Ну что, Катюшка, побежали?", - и оторвалась от земли. И летела в белом платье поверх зверобоя, не касаясь острой обезвоженной стерни. А за ее спиной неслось выбеленное солнце, непорочное небо, и ветер, подсоленный по краям. Это дубль стал одним из лучших, ведь в нем плескалась иная энергия.

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Брошенная: история с хеппи-эндом

Ни для кого не секрет, что беременность повышает физические возможности спортсменов и служит неким допингом, благодаря зашкальному количеству ХГЧ. Эва Нистром, будучи в положении выиграла чемпионат Швеции по дуатлону. Сперва пробежала десять километров, затем прыгнула на велосипед и проехала еще сорок и завершила марафон пятью километрами бега. Спустя год после родов стала чемпионкой мира, продолжая при этом кормить грудью.

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Получается, материнство в корне меняет все. Ощущение времени, пространства, цвета и нужности. Оно обостряет интуицию. Дает возможность слышать необычные звуки и видеть вещие сны. Испытывать запредельные эмоции. Летать. Ходить по воде. Дышать в ином ритме. Жить!

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Автор
Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
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