Под впечатлением этой истории уже который день. Ее рассказала Оксана Байрак во время недавнего выступления, и у всего зала перехватило дыхание.

В далеком 1972 году шли съемки фильма "Укрощение огня". В одном из эпизодов на горном плато собрался народ, чтобы поглазеть на взлет аэроплана. Когда "лайнер" поднялся в небо, все устремились за ним, вопя от счастья. Ада Роговцева уже знала о своей беременности и понимала, насколько может быть чревато нестись со всех ног, а потом падать прямо в пересушенные овсянницу и мятлик. Только она верила в их обоюдные силы, поэтому мысленно обратилась к крохе: "Ну что, Катюшка, побежали?", - и оторвалась от земли. И летела в белом платье поверх зверобоя, не касаясь острой обезвоженной стерни. А за ее спиной неслось выбеленное солнце, непорочное небо, и ветер, подсоленный по краям. Это дубль стал одним из лучших, ведь в нем плескалась иная энергия.

Ни для кого не секрет, что беременность повышает физические возможности спортсменов и служит неким допингом, благодаря зашкальному количеству ХГЧ. Эва Нистром, будучи в положении выиграла чемпионат Швеции по дуатлону. Сперва пробежала десять километров, затем прыгнула на велосипед и проехала еще сорок и завершила марафон пятью километрами бега. Спустя год после родов стала чемпионкой мира, продолжая при этом кормить грудью.

Зинаида Серебрякова до замужества писала скучнейшие пейзажи. Подгнившие капустные грядки, липовые, будто прочесанные старым гребнем скверы, и заброшенные усадьбы. А потом родились Женечка и Сашка, и проявился истинный талант. Теперь у нас есть "Уборка хлеба" с крепкими бабами в красно-синих сарафанах, автопортрет, на котором светящаяся от счастья художница, перебирает шпильки с бусами, и колоритная, пышущая жаром, "Баня".

До рождения сыновей Татьяна Устинова работала на телевидении и радио. Редактировала программы ОРТ, вела с Павлом Астаховым "Час суда" и "Главную тему" на Шансоне. А потом пошли дети и проявился дар сочинительства. В результате мы имеем около пятидесяти увлекательных романов. Почти в каждом фигурируют подростки с ломающимися голосами, списанные с собственных сыновей. Они требуют купить собаку, валяют себе огромные бутерброды с ветчиной и слоняются по дому в спущенных штанах, придавая книгам трогательный шарм.

Астрид Лингрен придумала свою Пеппи благодаря дочери. Девочка заболела воспалением легких, и чтобы хоть как-то ребенка приободрить мама рассказывала ей сказки. Однажды та попросила историю о Длинномчулке, и Астрид принялась за дело. В итоге получилась известная всему миру история, переведенная на 91 язык.

Получается, материнство в корне меняет все. Ощущение времени, пространства, цвета и нужности. Оно обостряет интуицию. Дает возможность слышать необычные звуки и видеть вещие сны. Испытывать запредельные эмоции. Летать. Ходить по воде. Дышать в ином ритме. Жить!

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