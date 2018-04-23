"Играют в любовь ради секса": психолог раскрыл секреты "пикапа"

Известный украинский психолог Сергей Русов рассказал о правилах пикапа - современной технике знакомства с противоположным полом.

Так, по мнению специалиста, существуют разные типы "пикаперов", ознакомившись с которыми любая женщина сможет избежать нежелательных и легкомысленных связей. Об этом он написал в блоге, опубликованном на "Обозревателе".

Пикап (от англ. Pick Up) – действия, направленные на знакомство с целью соблазнения – явление относительно молодое. Оно возникло в Америке в начале 90-х годов двадцатого века.

Женское мнение

"Все знают, что большинство женщин, ради любви, играют в секс, а большинство мужчин, ради секса, играют в любовь. Я нарочно оставлю в стороне разбор конкретных техник современных Дон Жуанов, а вместо этого, на правах "Менеджера по связям с реальностью", попробую объяснить какие именно особенности женского восприятия, на самом деле, помогают пикаперам успешно применять свои методы на практике", - отметил психолог.

По мнению экспертов в области женской психологии, в процессе воспитания и взросления у молодых девушек, постепенно формируются четыре основных мужских образа (типажа), один из которых, в итоге, становится доминирующим (наиболее притягательным). Условно, их можно обозначить следующим образом: аниматор, герой, волшебник и принц.

Аниматор – основной характеристикой этого типажа является общительность и открытость! Он – душа любой компании, замечательный рассказчик, обладает хорошим чувством юмора и т.д. Может быть отличным организатором массовых мероприятий любого рода – от похода в горы, до банальной пьянки, где такой человек тоже легко может стать "гвоздем программы". При необходимости берет на себя функции лидера, но главное его стремление – все должно быть дружно, весело и душевно

Герой – полная противоположность предыдущему типажу. Его главная характеристика – реальная сила. Человек малообщительный и, скорее, закрытый. Его главный лозунг – "Не словом, а делом". Такие люди способны на настоящий поступок, они храбры и резки. Для них любая сентиментальность – плаксивая и безвольная слабость, которой они всячески сторонятся. Именно поэтому возвышенного романтизма ждать от них не приходится.

Волшебник – этот тип самый необычный, поскольку способен сочетать в себе самые разные качества. Его основной характеристикой является непредсказуемость со знаком плюс. Умеет и любит не просто удивить, а именно изумить свою избранницу неожиданным подарком, или оригинальным поступком. Женщины, предпочитающее волшебников, никогда не говорят своим избранникам, что им подарить, например, на день рождения. Он должен проявить свою фантазию и изобретательность сам, что волшебники с удовольствием и делают. Очень любят спонтанный секс, а их любимое слово – Сюрприз! Своим подругам женщины любят о них говорить – "Мой умеет делать то, что больше не умеет никто".

Принц – если с предыдущими типажами нужно было разбираться детально, то с этим, по мнению психолога, все очевидно. Он богат и хорош собой. Его основная притягательная характеристика для женщин – блестящая перспектива! То, что его богатства, в подавляющем большинстве случаев не его, а его родителей, это никого не волнует. Такие люди часто умны и хорошо образованы. У них, как правило, хорошие манеры. Это те люди, которые в других ценят статус, и стараются демонстрировать его сами. Престиж – вот их главный месседж.

Как рассказал Русов, знание нехитрых основ женского восприятия помогают людям, занимающимся пикапом,выявлять в процессе общения с противоположным полом доминирующий мужской типаж, и правильно встраиваться в его рамки. Плюс к этому, существует еще ряд стандартных правил и специально разработанных техник для пикаперов, которые используются ими в зависимости от ситуации.

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