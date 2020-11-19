Игорь Погодин: Психология отношений и почему люди бегут от близости

“Как построить близкие отношения?” – наверное, один из самых распространенных вопросов, которые клиенты задают мне и моим коллегами-психотерапевтам. К этому стремится практически каждый человек, независимо от того, есть ли у него уже опыт в построении таких отношений. Это потребность, заложенная особенностями психологии человека.

Многим людям везет в этом плане. Они с самого детства испытывают близость, которую организуют:

Родители.

Бабушки и дедушки.

Братья и сестры.

Воспитатели в детском саду.

Вариантов много. И каждый из них идет на пользу. Но также часто встречаются случаи, когда у человека, наоборот, с раннего детства не было близких отношений. Например, родители были отстраненным и “холодными”. Отсутствие опыта близости – не беда.

Это то, чему вы можете научиться. Причем неважно, есть ли у вас за спиной опыт. Более того, даже если вы уже предпринимали несколько попыток, и они были неудачными, все можно можно исправить. Главное, понимать, на каком этапе были допущены ошибки.

Парадокс в том, что человек одновременно стремится к близким отношениям и бежит от них. Почему?

Мы воспринимаем человека, с которым состоим в отношениях, как что-то очень теплое, нежное и уютное. С этим человеком можно погреться. С ним хорошо. Хочется проводить с ним буквально все свое время. Это приносит колоссальное удовольствие. Но есть и другая сторона медали. Мы подпускаем человека настолько близко, что он может поранить гораздо сильнее и больнее, чем любые другие люди.

Проанализируйте два последних года своей жизни.

Знаю, это может быть неприятно, но постарайтесь вспомнить серьезные обиды и ментальные раны. Уверен, большинство из них будут связаны с близкими вам людьми. А преимущественно – с мужчиной или женщиной – вашей второй половинкой. В близких отношениях человек становится уязвимым. Поэтому многие люди выстраивают дистантные отношения. Основываясь на манипуляциях и формальностях контакта так, чтобы обезопасить себя от этих самых ран.

Как это происходит на практике

Представьте, вы встречаете товарища по пути на работу. Вы останавливаетесь, приветствуете, происходит диалог:

– Давно не виделись! Очень рад. Как ты?

– Да, давненько. Все хорошо, бегу на работу. Ты как?

– Да тоже потихоньку. Как семья? Здоровы?

– Та да, слава Богу.

– Ясненько. Ладно, побежал, часы тикают. Рад был встретиться! Давай созвонимся как-нибудь, сходим куда-то, кофе выпьем.

– Да, конечно. С удовольствием. Хорошего дня!

– Спасибо, и тебе.

Типичный диалог. Формальный. Просто разговор ни о чем. Ничего необычного здесь не происходит. Но давайте представим, что контакт был выстроен по-другому. Как с близким человеком.

– Привет! Слушай, как раз думал о тебе недавно. Я так благодарен тебе за то, что ты делал для меня и продолжаешь делать. Это очень ценно. Спасибо тебе!

Вы строите диалог с близким человеком. Открываетесь ему. Часто такое поведение вызывает не очень положительную реакцию. Человек пугается вашей благодарности. Он нервно улыбается, благодарит в ответ и убегает. Или пытается перевести тему. И в то, и в другом случае, вы открылись и остались со своими чувствами один на один. Здесь и происходит ранение.

Появляется боль. Кажется, что что-то очень острое впилось в ваше сердце. Возможно, вы даже почувствуете обиду на этого человека. В любом случае, это одна из тех ситуаций, к которым вы не хотите даже приближаться.

В итоге мы получаем:

Близость – это что-то очень приятное. То, что греет нас.

Близость – это опасность. То, что может ранить.

Оба утверждения верны. И, как правило, такое двойственное отношение к близости, плюс, возможно, негативный опыт, заставляют вас искать различные способы избежать ее.

Как люди избегают близости

Способ 1. Тотальная изоляция

Радикальный и самый верный метод – ментально изолировать себя от других людей. Спрятаться в кокон, где точно никто не достанет и не сможет ранить.

Да, не будет тепла в жизни. Вы не будете чувствовать любовь. Но вы в безопасности.

Способ 2. Лучшая защита – нападение

Это экстренное сближение с другим человеком. Когда вы встречаете кого-то и отношения развиваются с невероятной скоростью. Вы в первые дни раскрываете все интимные подробности своей жизни. Человек делает то же самое. Думаете: “Мы так хорошо понимаем друг друга! Это судьба”.

Но проходит еще какое-то время и вы замечаете, что стало скучно. Или человек начинает отстраняться от вас. И отношения разрываются с той же скоростью, с которой создавались.

Способ 3. Секс – не повод для знакомства

Иногда люди путают теплоту и нежность, которую чувствуют к человеку, с желанием заняться с ним сексом. И если этот способ типичен для вас, вы используете его довольно часто. Потому что он очень эффективен.

В скором времени вы начинаете замечать то, чего не видели раньше. Что человек не так красив, как казалось. Что с ним вообще не о чем говорить. И снова отношения разрываются.

Клиенты, которые испробовали на себе мой метод – Психотерапию Переживанием – замечают, как бегут от близости. И после этого открытия происходят очень странные вещи:

Классный человек, который отдалился из-за стремительного развития отношений, вдруг возвращается.

Муж первым делает шаги к сближению, хотя никогда раньше не был предрасположен к этому.

Теплота и нежность наполняют и складывается ощущение, что жить стало намного проще.

Происходят вещи, на которые никак не могла повлиять сама терапия. Будто по чудесному совпадению. Но никакого чуда нет. Так и работает Психотерапия Переживанием. Это просто наука.

Я сделал подробное продолжение темы близости на своем YouTube-канале. Формат видео идеально подходит для дальнейшего раскрытия. Смотрите ролик.