В разных социальных группах ответ на этот вопрос разный. В мусульманской общине длительный разговор с женщиной наедине обязывает мужчину к серьезным шагам. А в коммуне хиппи половой акт – не повод для знакомства. Где же пролегает золотая середина? И следуют ли ей в современном обществе, срезом которого является шоу "Холостячка"?

В прошлом выпуске Ксения страстно целовалась с претендентом на её сердце Александром Эллертом. И даже провела с ним ночь в палатке. А уже на этом эфире те же поцелуи, только с меньшим количеством одежды (свидание проходило в спа – прим. авт.), получил другой участник – Андрей Рыбак. Ни Ксению, ни мужчин это не смутило. "Она не моя жена, не моя девушка", - спокойно прокомментировал ситуацию Александр.

То, что не "жена" – понятно, в ЗАГС ребята не ходили. А что насчет "девушки"? Как и когда присваивается этот статус? После поцелуя? секса? совместного пуда соли?.. И какие права-обязанности налагает? Пожалуй, каждая пара решает это для себя сама. Кто-то удаляет номера "подруг" после первого поцелуя. А кто-то не считает нужным отказаться от сексуальных связей на стороне и после многих лет сожительства… Главное, чтобы обоих партнеров это устраивало. Ведь не сами правила строят или губят отношения. А то, сходятся ли в них партнеры.

А вы как считаете? Когда отношения становятся серьезными? И как следует себя в них вести? Поделитесь в комментариях?

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