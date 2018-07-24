Грядет развод: названы неожиданные признаки окончания отношений 

Пары в отношениях должны обращать внимание на изменения в невербальном общении. Их игнорирование может привести к расставанию.

Такое мнение высказала американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд, пишет Independent.

"Даже маленькие, казалось бы, незначительные изменения в невербальном общении между партнерами могут стать подсказками, которые помогут предотвратить разрыв отношений", - уверена она.

По словам Вуд, к наиболее явному признаку приближающегося развода относится ситуация, когда один из партнеров неосознанно отвечает испугом, вздрагиванием или резким движением на попытку супруга приблизиться.

"Все просто – вы идете в направлении того, что вам нравится, и отталкиваете то, что вам не нравится. Это основа языка тела", - подчеркнула эксперт.

Вуд убеждена, что в числе явных признаков разлада - отсутствие зрительного контакта и избегание прикосновений.

"Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит. То же можно сказать о прикосновениях. Если раньше ваш партнер любил держать вас за руку, а сейчас стал избегать этого, то это не очень хороший знак", - отметила она.

Также Вуд рассказала, что еще одним признаком приближающегося разрыва отношений является количество нерабочего времени, проведенного вместе, если оно уменьшается, то и шансы на успех отношений – тоже.

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