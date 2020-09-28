Гороскоп по картам Таро с 28 сентября по 4 октября: какой будет неделя

Ближайшая неделя может оказаться периодом перемен для большинства знаков зодиака. Гороскоп по картам Таро с 28 сентября по 4 октября рассказывает, чего стоит ждать в ближайшие 7 дней.

Психолог, таролог-прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз по картам Таро (тароскоп) для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Эту неделю вы проведете на безумных мощностях и оборотах, вам удастся переделать кучу дел, очаровать многих собственной харизмой и показать лучшие стороны своего личного и профессионального совершенства.

Телец (21.04 – 20.05)

В начале недели вы вдруг решите побороться для разнообразия за место под солнцем и вступите в противостояние – то ли на выборы решите баллотироваться, то ли в каких-то соревнованиях участие возьмете. Не факт, что дойдете до конца, но здесь главное – участие.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Очень удачное, особенно в плане финансов, время. К вам сейчас приходят деньги – кто-то возвращает древние задолженности, кто-то заказывает ваши услуги или платит за работу, а кто-то и просто так дает, поэтому можете надеяться на приятные подарки.

Рак (22.06 – 22.07)

В начале недели вы будете очень собраны и сосредоточены на выполнении важной задачи, словом, бросите все свои усилия на осуществление одной цели. И вам все удастся, поэтому где-то с середины недели уже можно расслабляться и праздновать победу.

Лев (23.07 – 23.08)

Пусть все продвигается не так быстро, как вы того хотели. Но начало этой недели посвятите планированию и осознанию того, чего вы на самом деле хотите. А уже вторую половину недели можно и поработать, но без трудовых подвигов.

Дева (24.08 - 22.09)

Хотя вы сейчас и разрываетесь между семьей и работой, все же стоит найти тот самый баланс, где бы все были довольны, особенно вы – от того, что все успеваете, и получаете удовольствие и от профессионального совершенствования, и от семейной идиллии.

Весы (23.09 – 23.10)

Неделя начнется достаточно мягко и даже как-то неуверенно, но потом у вас будет немало встреч и творческой коллективной работы, что потребует креатива. А еще придется отстаивать свое мнение перед другими такими же творческими личностями.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Возможно, немного тяжело от того количества работы, вам нужно будет довольно быстро переделать, и от интенсивности труда, но вы уже научились правильно распределять усилия, выставлять приоритеты и достигать целей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Наступает спокойный и очень уравновешенный период, и если вы вдруг надумали воспользоваться отпуском, то именно сейчас это будет весьма уместно и своевременно. Ведь вам уже пора и отдохнуть, учитывая ваш напряженный график и желания.

Козерог (22.12 – 20.01)

Неделя будет наполнена перспективным общением – как частным и кулуарным, так и с большим количеством людей. Вы можете попасть на какие-то конференции, празднования, или собрание, где будете на виду и в первых рядах.

Водолей (21.01 – 19.02)

Вам не стоит сейчас сидеть ровно на месте – пришло время перемен и вы начинаете двигаться, может даже в направлении новой должности, смены места работы или проживания. Словом, продвигайтесь куда-то вперед, хоть это пока и не слишком финансово выгодно.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Если вы только начинаете двигаться в каком-то новом для вас направлении, то не сомневайтесь – вы идете по верному пути, хотя и пока очень медленными шагами. А еще можете рассчитывать на романтические приключения и эмоциональные всплески.

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