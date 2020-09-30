Гороскоп на октябрь 2020: какие знаки Зодиака станут главными счастливчиками месяца

Гороскоп на октябрь 2020 говорит, что некоторым знакам будет особенно везти в этом месяце. Удача будет поджидать представителей этих знаков на каждом углу – и в работе, и в личной жизни, и в плане саморазвития.

OBOZREVATEL рассказывает, какие два знака Зодиака станут настоящими счастливчиками судьбы в октябре 2020 года.

Близнецы

У представителей этого знака в октябре 2020 появится шанс серьезно укрепить свое финансовое состояние. Вам поступит очень выгодное предложение, от которого отказаться будет практически невозможно. Да и не стоит, однако звезды настоятельно рекомендуют максимально тщательно изучать все аспекты и предусматривать риски. Если четко проанализируете ситуацию и взвесите все "за" и "против" – останетесь в выигрыше.

Что касается личной жизни, то здесь также все будет гладко. Наступает период затишья и гармонии между вами и вашим партнером. Для холостых представителей знака выпадет шанс обрести свою вторую половинку.

Скорпион

Предыдущий месяц у Скорпионов был довольно сложным – и физически и эмоционально. На вас свалилось много проблем и время от времени возникало желание все бросить и сдаться. Гороскоп на октябрь 2020 для Скорпионов говорит, что в этом месяце ситуация разрешится. Звезды говорят, что вы сможете наконец-то немного расслабиться, так как обретете понимание окружающих и мощную поддержку.

Октябрь станет для Скорпионов месяцем эмоционального восстановления и карьерного роста. Наконец-то ваши труды будут оценены по достоинству.

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