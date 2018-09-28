Гении и дураки: ученые открыли правду о мужчинах и женщинах

В сети появилась информация о новом исследовании, которое было проведено для проверки гипотезы о вариабельности мужчин. Специалисты по эволюционной биологии Роуз О'Ди и Синидзи Накагава сделали выводы, что у мужчин она больше чем у женщин.

Гипотеза повышенной вариабельности мужчин говорит о том, что у многих видов животных черты самцов отличаются большей вариабельностью, чем черты самок, пишет El Pais.

rpp.pe

"Согласно статье, опубликованной в свежем номере Nature Communications, если среди учащихся, изучающих точные и естественные науки, выбрать 10% самых лучших, то количество мужчин и женщин среди этих 10% будет одинаковым. Утверждение, что дефицит женщин на факультетах точных и естественных наук, технологий, инженерии и математики объясняется малочисленностью женщин с соответствующими способностями к учебе, не подтверждается фактами", - говорит Роуз О'Ди.

В исследовании учтены оценки 820 тыс. учащихся женского пола и 827 тыс. учащихся мужского пола с 6 лет до студенческого возраста. Положительных оценок у женщин больше. Среди учащихся мужского пола вариабельность оценок на 11% выше.

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