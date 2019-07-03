Где найти богатого жениха: названы лучшие места

Британская блогер Анна Бей рассказала о том, где найти богатых женихов. Она посоветовала девушкам уделять внимание своей внешности и следовать ее указаниям в поисках состоятельного мужчины.

Бей рекомендует чаще посещать места, где бывают потенциальные избранники: например, магазины здорового питания или табачные лавки, а также не пропускать премьеры в опере или яхтенные шоу. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

Анна Бей ladyline.me

Поездки по Европе и отдых на Средиземноморском побережье и островах тоже повышают шансы встретить богача, по словам блогера. Бей советует девушкам задействовать личные связи, чтобы пробраться на закрытые вечеринки и мероприятия, вроде светских свадеб: такие праздники создают романтическую атмосферу, способствующую знакомствам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что у людей, которые в детстве дружили со сверстниками своего пола шанс выстроить здоровые и крепкие романтические отношения в будущем значительно выше, чем у тех, кто начал заводить дружеские отношения в подростковом возрасте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!